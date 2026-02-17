GİB tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
“30/5/2025 tarihinde yayımlanan ‘Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Deprem Bölgesindeki Cirosu 2,5 Milyon Liranın Altında Olan Mükelleflerin Mücbir Sebep Halinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru’ kapsamında mücbir sebep hali, 30/11/2025 tarihinde sona eren mükellefler tarafından 17 Şubat 2026 Salı günü sonuna kadar verilmesi gereken 2025 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 9 Mart 2026 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.”
Hangi Dönemi Kapsıyor?
Uzatım kararı, 2025 yılı IV. Geçici Vergi Dönemi’ni (Ekim-Kasım-Aralık) kapsıyor. Buna göre:
-
Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannameleri
-
Bu beyannamelere ilişkin tahakkuk eden vergilerin ödemeleri
9 Mart 2026 Pazartesi günü sonuna kadar yapılabilecek.
Karar, deprem bölgesindeki cirosu 2,5 milyon liranın altında olan ve mücbir sebep hali 30 Kasım 2025 itibarıyla sona eren mükellefleri ilgilendiriyor.
GİB’in söz konusu düzenlemesi, deprem bölgesindeki işletmelerin mali yükümlülüklerini yerine getirirken yaşadığı zorlukları dikkate alarak ilave süre tanınması amacıyla hayata geçirildi.