Özellikle tekil ünite satışlarının öne çıktığı 2025 yılı boyunca değişen müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve hedef odaklı çözümler sunan Thermo King, operasyonel sürekliliği destekleyen uygulamalarıyla dikkat çekti.

“Daha Esnek ve Daha Güçlü Bir Yapı Oluşturduk”

Doğuş Otomotiv Thermo King Marka Müdürü Adnan Yücel, sürdürülebilirlik stratejileriyle soğuk zincir lojistiği pazarındaki konumlarını daha da güçlendirdiklerini belirterek şunları söyledi;

“2025 yılı, pazarın değişen dinamiklerine hızla adapte olduğumuz ve müşteri ihtiyaçlarına daha esnek çözümler sunduğumuz bir dönem oldu. Tekil ünite satışlarının artması, Thermo King’in farklı ölçeklerdeki operasyonlara stratejik uyum sağlama kabiliyetini net bir şekilde ortaya koydu.”

2026 yılı hedef ve beklentilerine de değinen Yücel, “Filo bazlı alımların yeniden ivme kazanmasını beklerken, bireysel müşteri taleplerinin de pazardaki önemini koruyacağını öngörüyoruz. Soğuk zincirde kalite beklentileri ve regülasyonlar her geçen yıl daha da yükseliyor. Biz de Thermo King olarak yalnızca kaliteli ve sorunsuz ürünleri satmıyor, müşterilerimize güvenilirlik, sürdürülebilirlik ve operasyonel verimlilik sağlayan bütüncül çözümler sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Soğuk Zincirde Standartlar Yükseliyor

Soğuk zincir lojistiği, gıda, ilaç ve hassas ürün taşımacılığında uçtan uca kontrollü sıcaklık yönetimi, daha da sıkılaşan regülasyonlar ve yükselen müşteri beklentileri doğrultusunda hataya yer vermeyecek hassasiyet ile öncelikli hale geliyor.

Thermo King, yenilikçi ürün portföyü ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla soğuk zincir lojistiğinde geleceğin ihtiyaçlarına bugünden yanıt vermeye devam ediyor.

Treyler segmentinde öne çıkan “SLXi Treyler Serisi”, uzun yol taşımacılığında yüksek performans ve güvenilirlik sunarken, “Advancer Treyler Serisi”, hassas sıcaklık kontrolü, güçlü performansı ve düşük yakıt tüketimiyle hem gıda hem de ilaç taşımacılığında ideal çözümler sağlıyor. Optimize edilmiş enerji verimliliği ve bakım avantajları sayesinde toplam sahip olma maliyetini düşüren bu çözümler, operasyonel sürdürülebilirliği destekliyor.

2025 yılında şehir içi dağıtım ihtiyaçlarına yönelik yenilenerek ve geliştirilerek pazara sunulan “Yeni TX Kamyon Serisi” ise kompakt yapısı, artan performansı, düşen yakıt tüketimi, hassas sıcaklık kontrolü ve verimliliğiyle operasyonel sürekliliği destekleyen bir çözüm olarak öne çıkıyor.

2026 yılında, Thermo King’in global sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda karbon ayak izini ve yakıt tüketimini sıfıra indirme yönündeki çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan “AxlePower Treyler Serisi” modelinin de test aşamasında ürün gamına dahil edilmesi planlanıyor.