Kulislerde konuşulan üç farklı senaryo, bayram başına ödenecek tutarın 5 bin TL ile 6 bin TL arasında değişebileceğine işaret ediyor. En güçlü beklenti ise ikramiyenin en az 5 bin TL’ye çıkarılması yönünde.

Masadaki 3 Senaryo

Hükümetin bütçe imkanları doğrultusunda değerlendirdiği seçenekler şöyle:

5.000 TL

5.500 TL

6.000 TL

İkramiyenin 5 bin TL’ye yükselmesi halinde emekliler iki bayramda toplam 10 bin TL,

5 bin 500 TL olması durumunda 11 bin TL,

6 bin TL’ye çıkarılması halinde ise toplam 12 bin TL ödeme alacak.

Kimler Bayram İkramiyesi Alacak?

Bayram ikramiyesi yalnızca SSK emeklilerini kapsamıyor. Geniş bir hak sahibi kitlesi ödemeden yararlanıyor:

SSK (4A) emeklileri

Bağ-Kur (4B) emeklileri

Emekli Sandığı (4C) emeklileri

Malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar

Sürekli iş göremezlik geliri alanlar

Dul ve yetim aylığı alanlar

65 yaş aylığı (yaşlılık aylığı) alanlar

Şehit yakınları ve gaziler

Güvenlik korucuları

Terörden zarar gören siviller ve hak sahipleri

Dul ve Yetimlere Hisse Oranında Ödeme

Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi, maaş bağlanma oranı kadar yatırılıyor. Sürekli iş göremezlik geliri alanlar da iş göremezlik oranı kadar ödeme alıyor.

İkramiye 5.000 TL Olursa

%75 hisse: 3.750 TL

%50 hisse: 2.500 TL

%25 hisse: 1.250 TL

İkramiye 5.500 TL Olursa

%75 hisse: 4.125 TL

%50 hisse: 2.750 TL

%25 hisse: 1.375 TL

İkramiye 6.000 TL Olursa

%75 hisse: 4.500 TL

%50 hisse: 3.000 TL

%25 hisse: 1.500 TL

Bu durumda dul ve yetimler iki bayramda toplamda 7.500 TL ile 9.000 TL arasında ödeme alabilecek.

65 yaş aylığı alanlara ise hisse oranı uygulanmadan ikramiyenin tamamı yatırılıyor.

Ödeme Takvimi Nasıl Olacak?

2026 yılı Ramazan Bayramı 20–24 Mart tarihleri arasında idrak edilecek. Geçmiş uygulamalara bakıldığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Taslak takvime göre:

Bağ-Kur emeklileri: 9 Mart

Emekli Sandığı emeklileri: 10 Mart

SSK emeklileri: 11-13 Mart arasında ödeme günü numarasına göre

Kurban Bayramı ise 27-30 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. İkinci ikramiyenin de 18-23 Mayıs arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.

Gözler Resmi Açıklamada

Bayram ikramiyesine ilişkin nihai kararın önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor. Emekliler açısından 6 bin TL seçeneği, yılın ilk yarısında toplam 12 bin TL’lik ek gelir anlamına geliyor.