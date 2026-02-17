Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, iki siyasetçi arasında görülen manevi tazminat davasında ilk derece mahkemesinin Yavaş lehine verdiği 20 bin TL’lik tazminat kararını hukuka aykırı bularak ortadan kaldırdı. Böylece dava tamamen reddedilmiş oldu.

49 bin TL tahsil edilmişti

Dava, 30 Nisan 2023 gecesi özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda Soylu’nun Yavaş’a yönelik açıklamaları üzerine açılmıştı. Yavaş, söz konusu ifadelerin kişilik haklarını zedelediğini öne sürerek manevi tazminat talebinde bulunmuştu.

İlk derece mahkemesi Soylu’nun 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetmiş, karar icraya konulmuş ve faiz ile yargılama giderleriyle birlikte yaklaşık 49 bin TL tahsil edilmişti.

“Siyasi eleştiri” vurgusu

Soylu’nun istinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, tarafların aktif siyasetçi olduğuna dikkat çekti. Kararda, demokratik toplum düzeninde siyasetçilerin daha ağır eleştirilere katlanmak durumunda olduğu belirtildi.

Mahkeme, Soylu’nun ifadelerinin hakaret niteliğinde değil, siyasi eleştiri ve polemik kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek manevi tazminat şartlarının oluşmadığını kaydetti.

3 Şubat 2026 tarihli kararla yerel mahkeme hükmü kaldırılırken, davanın reddine karar verildi. Böylece daha önce tahsil edilen tutarın iadesinin de önü açılmış oldu.