5 farklı kategoride ödülün verildiği törende konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 2021 yılından bu yana 267 bini aşkın kadın girişimciye yaklaşık 125 milyar TL finansman desteği sağladıklarını belirterek, “Ülkemizde kadın girişimcilere kullandırılan her üç krediden birinde Bankamızın imzası var” dedi.

Halkbank, kadınların girişimcilik ekosisteminde daha etkin rol almalarını ve üretime katılımlarını desteklemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Halkbank tarafından beşincisi düzenlenen “Üreten Kadınlar Yarışması”nın kazananları belli oldu.

İstanbul Finans Merkezi’ndeki Halkbank Kulelerinde gerçekleştirilen ödül törenine; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Millî Eğitim Bakan Yardımcıları, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Halkbank, kadın girişimcilere yönelik projeleri kararlılıkla hayata geçiriyor

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, törende yaptığı konuşmada, “Kadınlar toplumun manevi mimarı olduğu kadar ekonomimizin de en dinamik aktörlerindendir. Girişimci kadınların güçlenmesiyle ailemiz daha da kökleşecek; ailemiz kökleştikçe de ülkemiz Türkiye Yüzyılı hedeflerine daha hızlı ve kararlı bir şekilde ulaşacaktır. Biz Halkbank olarak bu vizyonu 2021 yılından bu yana öncelikli çalışma alanlarımızdan biri olarak konumlandırdık. Bugüne kadar 267 bini aşkın kadın girişimciye yaklaşık 125 milyar TL finansman desteği sağladık. Gururla ifade edebilirim ki; ülkemizde kadın girişimcilere kullandırılan her üç krediden birinde bankamızın imzası var” diye konuştu.

“2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı” vizyonunun da kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik çalışmaları için önemli bir temel oluşturduğunu aktaran Arslan, verilen desteklerin yalnızca finansal alanla sınırlı kalmadığını belirterek, şunları kaydetti: “Kadın girişimcilere finansman haricinde de destek verebilmek için hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Halkbank Üreten Kadınlar Buluşmaları, bugün ülkemizin yedi bölgesini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kapsayan dev bir ekosisteme dönüşmüştür. Bugüne kadar 21 farklı ilde yapılan 25 buluşma ile farklı meslek gruplarından kadın girişimciler ve kooperatiflerle doğrudan temas kurmuş olduk.” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda kadın girişimcileri yalnızca sahada değil, eğitim ve gelişim yolculuklarında da desteklediklerini ifade eden Arslan, “Üreten Kadınlar Akademisi ve MasterClass Marka Eğitim Programlarımızla 6 binden fazla girişimci kadına Marka Yönetimi, Dijital Pazarlama, Yapay Zekâ ve Sürdürülebilirlik gibi alanlarda eğitimler verdik. Ayrıca geleceğe yönelik kadın girişimcilik ekosistemini desteklemek için ‘BİGE: Bilim Kızlarla Gelecek’ projemizi başlattık. Bu ay içerisinde ikincisini gerçekleştireceğimiz proje ile lise ve üniversite çağındaki genç kızların, teknoloji ve bilim odaklı gelişimlerini desteklemekteyiz.” dedi.

Ödüller ve Kategoriler

Kadın girişimcilik ekosisteminin en prestijli organizasyonlarından biri haline gelen ödül töreninde; Yılın Üreten Kadın Girişimcisi, Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci, Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik, Yükselen Yıldız ve Kadın Kooperatifi kategorilerinin yanı sıra, ülkemizin yetiştirdiği önemli yazarlardan Alev Alatlı’nın anısını yaşatmak amacıyla verilen Alev Alatlı Özel Ödülü de sahibini buldu. Kazananlara nakdi ödüllerin yanı sıra, reklam ve tanıtım desteği kapsamında ayni ödüller de takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurul Üyesi ve Sosyal Gastronomi Şefi Ebru Baybara Demir, Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan, AJK Tekstil Kutnia Markası Kurucu Ortağı Jülide Konukoğlu, Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Başkanı ve TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Emine Erdem, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı ve Usturlab Kurucu Genel Müdürü Sümeyye Ceylan, Şölen Çikolata Yönetim Kurulu Üyesi Elif Çoban, TeacherX & Eğitim Teknolojileri Zirvesi Kurucusu Işıl Boy Ergül, Taşyapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ezgi Turanlı ve Halkbank Girişimci Bankacılık Daire Başkanı Didem Dilara Alp’ten oluşan jüri; başvuruları ekonomiye sağlanan katkı, sürdürülebilir finansman yapısı, istihdam artışı ve toplumsal fayda gibi temel kriterler ışığında değerlendirdi.

Jürinin kapsamlı değerlendirmeleri neticesinde, ödül alanlar ve kategorileri şöyle sıralandı:

Yılın Üreten Kadın Girişimcisi Kategorisi

NeuFarm - Aslı Güven Şahin

Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci Kategorisi

Nkap - Şenay Şanlıer

Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Kategorisi

Kybele’s Garden - Aygen Savaş Alkan

Yükselen Yıldız Kategorisi

Pacha Natural Collagen - Aslı Zuluğ

Kadın Kooperatifi Kategorisi

Hemdem - Yasemin Sayılgan