Fon Yöneticileri Tarihi Karamsarlıkta

Yapılan son anketler, büyük fon yöneticilerinin dolara yönelik pozisyonlarında son 14 yılın en düşük güven seviyesine indiğini ortaya koydu. Uzmanlar, özellikle öngörülemeyen siyasi adımlar ve ticaret politikalarındaki sert çıkışların yatırımcı psikolojisini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

ntv'de yer alan habere göre dolar; euro ve sterlin gibi güçlü para birimlerinden oluşan sepete karşı yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 1’in üzerinde değer kaybederken, son dört yılın dip seviyelerine yakın seyrediyor.

Trump Etkisi ve Politik Belirsizlik

Piyasalarda dalgalanmanın başlıca nedenlerinden biri olarak ABD yönetiminin agresif dış politika ve gümrük vergisi söylemleri gösteriliyor. Küresel yatırımcılar, ABD’nin uzun yıllardır sahip olduğu “güvenli liman” imajının zedelenmesinden endişe duyuyor.

Bazı büyük varlık yöneticileri, dolar zayıflığının yalnızca kısa vadeli bir dalga olmadığını; emeklilik fonları ve uzun vadeli yatırımcıların da portföylerinde dolar ağırlığını azaltmaya başladığını ifade ediyor.

Opsiyon Piyasasında Dikkat Çeken Sinyaller

Opsiyon verileri de dolar aleyhine pozisyonların güç kazandığını gösteriyor. Döviz piyasasında doların değer kaybedeceğine yönelik işlemler, önceki dönemdeki iyimser beklentileri tersine çevirmiş durumda. Uzmanlar, özellikle euro karşısındaki risk tersine dönüş işlemlerinin pandemi dönemindeki seviyelere yaklaştığını vurguluyor.

Faizler Yüksek Ama Beklentiler Ters Yönde

Her ne kadar ABD faiz oranları hâlâ Avrupa ve Japonya’nın üzerinde seyretse de piyasa aktörleri, yıl içinde iki faiz indirimi ihtimalini fiyatlamaya başladı. Bu beklenti, doları uzun süre destekleyen “carry trade” avantajının zayıflayabileceği anlamına geliyor.

Ekonomistler, faiz farkının daralmasının doların küresel cazibesini azaltabileceğini ve yatırım akımlarının alternatif para birimlerine kayabileceğini belirtiyor.

Fed Başkanlığı Tartışmaları Güveni Tam Onaramadı

Merkez bankasının bağımsızlığına yönelik tartışmalar ve başkanlık adaylığı etrafında dönen siyasi söylemler de yatırımcıların temkinli duruşunu değiştirmiş değil. Piyasa uzmanları, aday değişikliklerinin kısa süreli rahatlama sağlasa da dolar talebinde kalıcı bir toparlanma yaratmadığı görüşünde birleşiyor.

Sermaye Akışlarında Yön Değişimi

Küresel fon yöneticileri, özellikle Avrupa ve Asya merkezli yatırımcıların dolar varlıklarından kısmi çıkış yaparak kendi para birimlerine yöneldiğini ifade ediyor. Bu eğilim, doların orta vadede dalgalı bir seyir izleyebileceği beklentisini güçlendiriyor.

Zayıf Dolar Tartışması Büyüyor

ABD içinde bazı çevrelerin daha zayıf bir doların ihracat ve sanayileşme açısından avantaj sağlayacağı görüşünü savunması ise piyasalardaki belirsizliği artırıyor. Resmî söylem güçlü dolar politikasının sürdüğü yönünde olsa da yatırımcılar temkinli duruşunu koruyor.

Uzmanlara göre önümüzdeki süreçte doların yönünü; faiz kararları, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankası politikalarının netliği belirleyecek. Kısa vadede dalgalanma, orta vadede ise temkinli bir zayıflık senaryosu masada kalmaya devam ediyor.

kaynak: Ntv