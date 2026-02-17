Evde Bakım Yardımı Nedir?

Evde bakım yardımı; ağır engelli ya da tam bağımlı bireylerin bakımını ev ortamında üstlenen yakınlarına verilen aylık nakdi destektir. Amaç, engelli bireyin kurum bakımına ihtiyaç duymadan ailesi yanında yaşamını sürdürebilmesini sağlamaktır.

Destek, engelli bireyin kendisine değil; bakımını fiilen üstlenen ve aynı hanede yaşayan kişiye ödenir.

Kimler Evde Bakım Yardımı Alabilir?

Evde bakım desteğinden yararlanabilmek için şu şartların sağlanması gerekiyor:

Sağlık kurulu raporunda en az %50 engel oranı bulunmalı.

Raporda “Ağır Engelli” veya “Tam Bağımlı” ibaresi yer almalı.

Kişi; beslenme, giyinme, tuvalet gibi temel ihtiyaçlarını başkasının yardımı olmadan karşılayamamalı.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu, tam teşekküllü bir hastaneden alınmış olmalı.

Hane içi kişi başına düşen gelir, belirlenen sınırın altında olmalı.

Bakım veren kişi ile engelli birey aynı evde ikamet etmeli.

Başvurular sonrası il sosyal hizmet merkezleri tarafından oluşturulan heyet, hanede inceleme yaparak bakım ihtiyacını yerinde tespit ediyor.

Başvuru Nasıl Yapılıyor?

Evde bakım maaşı almak isteyenler şu adımları izliyor:

Engelli sağlık kurulu raporunun temin edilmesi Gelir durumunu gösteren belgelerin hazırlanması İl Sosyal Hizmet Merkezi'ne başvuru Bakanlık heyetinin ev ziyareti ve değerlendirmesi

Değerlendirme sonucunda uygun bulunan hanelere aylık ödeme başlatılıyor.

Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Oldu?

2025 yılında yaklaşık 11.702 TL olan evde bakım yardımı, yapılan artışla birlikte 13.878 TL’ye yükseldi.

Bakanlık verilerine göre, halihazırda yaklaşık 516 bin kişi bu destekten yararlanıyor. Sadece bu ay için yapılan toplam ödeme tutarı ise 7,09 milyar TL olarak açıklandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte özellikle dar gelirli ve ağır engelli bireylerin bulunduğu hanelerin bütçesine önemli katkı sağlanması hedefleniyor.