Türkiye genelinde 49 şube ve 1200’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Tam Finans, 2025 yılını 66 bin KOBİ’ye yaklaşık 2,4 milyar dolarlık finansman sağlayarak geride bırakmıştı. Şirket, en yaygın hizmet ağına sahip faktoring şirketi olarak mikro KOBİ’lerin nakit akışını güçlendirmeye devam ediyor. Küçükçekmece şubesi ile birlikte İstanbul’daki hizmet noktası sayısını artıran Tam Finans, Marmara Bölgesi’ndeki ticari hacmini de büyütmeyi hedefliyor. İstanbul’un ticaret ve üretim açısından hareketli ilçelerinden Küçükçekmece’de faaliyet göstermeye başlayan yeni şubeyle bölgedeki mikro KOBİ’ler ve küçük esnaf başta olmak üzere işletmelerin finansmana hızlı ve erişilebilir şekilde ulaşması hedefleniyor.

İstanbul’un Ekonomisine Katkı Sunmaya Devam Edeceğiz

Yeni şube açılışında açıklamalarda bulunan Tam Finans CEO’su Hakan Karamanlı, “İstanbul, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmanın ötesinde; üretimin, ticaretin ve girişimciliğin kalbinin attığı bir merkez konumunda. Küçükçekmece ise stratejik konumu, artan ticaret hacmi ve dinamik girişimci yapısıyla bu büyük ekonomik ekosistemin en canlı halkalarından biri. Sektörümüzde en kalabalık ekibe ve ilk Ar-Ge merkezine sahip şirketiz. Yapay zeka teknolojilerindeki güçlü kasımızla müşteri ihtiyaçları ve finansal hizmet kapsayıcılığı konusunda çok hızlı aksiyon alarak dakikalar içinde finansman sağlayabiliyoruz. Bu sayede geçen yıl Avrupa'nın en iyi KOBİ finansmanı sağlayan şirketi olduk. Motivasyonumuz her zaman çok daha fazla KOBİ’ye ulaşmak ve can suyu olmak. Bu yıl içerisinde 10 şube daha açarak sahadaki ağımızı genişleteceğiz.

Yeni şubemizle, özellikle mikro KOBİ’lerin ve küçük esnafın ticari alacaklarını finanse ederek onların nakit akışlarını güçlendirerek sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlayacağız.

Küçükçekmece şubemiz ile İstanbul’daki varlığımızı daha da pekiştiriyor; üretimi, ticareti ve istihdamı destekleme kararlılığımızı sahada bir kez daha ortaya koyuyoruz” şeklinde konuştu.

KOBİ’lerin Büyüme Yolculuğuna Eşlik Ediyoruz

Tam Finans Satış ve Pazarlama Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan ise, “Sahada görev yapan yaklaşık 750 kişilik satış gücümüzle Türkiye’nin en yaygın ve en aktif ekiplerinden birine sahibiz. Ekibimiz yılda yaklaşık 1.5 milyon müşteri ziyareti gerçekleştiriyor. Müşterilerimizle birebir temas kurarak ihtiyaçlarını yerinde analiz ediyor, ‘fijital’ yaklaşımımız sayesinde dijital dünyanın hızını sahadaki güçlü organizasyonumuzla birleştiriyoruz. Bu yapı sayesinde dakikalar içinde sonuç üreten, pratik ve güvenilir bir finansman modeli sunuyoruz. 2026 yılında 10 şubenin yanı sıra 15 mobil ekip kuracağız. Gençlerin istihdamını sorumluluk bilinciyle destekleyen bir şirket olarak, geçtiğimiz yıl 400 yeni mezunu Tam Finans bünyesine dahil ederek genç yeteneklere önemli bir fırsat sunduk. Bu yıl da aynı ivmeyle büyümeye devam etmeyi planlıyoruz.

Sektör liderliğimizin bir çıktısı olarak geçtiğimiz yıl her 10 KOBİ’den biri ticari hayatına Tam Finans ile başladı. Küçükçekmece’de yalnızca bir şube açmıyoruz; bölgedeki üretim, ticaret ve girişimcilik ekosistemine güçlü bir finansman altyapısı kazandırıyoruz. Mikro KOBİ’lerin büyümesini hızlandıran, esnafın nakit akışını güvence altına alan ve istihdama doğrudan katkı sunan bir modelle İstanbul’daki liderliğimizi daha da pekiştiriyoruz. Anadolu’nun her şehrinde ihtiyacı olan tüm KOBİ’lere 1 saat uzaklıkta olana kadar büyümeye devam edeceğiz” dedi.

Açılış törenine Tam Finans Mali İşler Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Mete Önol, Müşteri Hizmet Merkezi, Operasyon ve Satın Alma Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Çıralı, Satış Direktörü Yeliz Dağlı ve Tam Finans Küçükçekmece Şube Müdürü Başak Sarıal da katıldı.