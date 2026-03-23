Orta Doğu’da devam eden çatışmaların dördüncü haftasına girilmesi ve ABD ile İran arasındaki gerilimin yükselmesi, piyasalarda dalgalanmayı artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın yüzde 3,8’e varan düşüşle 4.320 dolar seviyesine kadar geriledi.

Fiyatlardaki geri çekilmenin arkasında, yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıyı artırması yer alıyor. Bu durum, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz indirimine gitme ihtimalini zayıflatırken, yüksek faiz ortamı faiz getirisi olmayan altına olan talebi baskılıyor.

Öte yandan altın, üst üste sekiz işlem gününde düşüş kaydederek 1983’ten bu yana en sert haftalık gerilemelerden birini yaşadı. Uzmanlar, bu düşüşte yatırımcıların diğer piyasalardaki zararlarını karşılamak amacıyla altın pozisyonlarını kapatmasının da etkili olduğunu vurguluyor.

Analistlere göre, önümüzdeki süreçte altının yönü; jeopolitik gelişmeler, enerji fiyatlarındaki seyir ve merkez bankalarının para politikası adımlarına bağlı olacak. Özellikle ABD’nin İran’a yönelik olası hamleleri, kısa vadede fiyatlarda yeniden yukarı yönlü hareketleri tetikleyebilir.