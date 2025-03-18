Emekli İkramiyeleri Artırıldı, Memurlar da Talepte Bulundu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili sorusuna, "3 bin liradan 4 bin liraya çıktı, daha ne olacak?" şeklinde yanıt verdi. Yapılan bin TL’lik artış, birçok emekli tarafından yetersiz bulunurken, kamu görevlileri de benzer bir ödeme talep ediyor.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, kamu görevlilerine bayram ikramiyesi verilmesi gerektiğini belirterek, 2018’den bu yana bu taleplerinin karşılanmadığını vurguladı. Tombul, "Görüşülmekte olan yasa teklifiyle emeklilere yönelik ikramiyeler artırılıyor. Biz de Memur-Sen olarak kamu görevlilerine bayram ikramiyesi verilmesini ve tutarın ekonomik gerçeklere uygun şekilde belirlenmesini talep ediyoruz" dedi.

Bayram İkramiyeleri Ne Zaman Ödenecek? TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak torba yasa teklifinin 19 Mart Salı günü onaylanarak yasalaşması bekleniyor. Düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından ikramiye ödemelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Ramazan Bayramı’nın 30 Mart’ta başlaması nedeniyle ikramiyelerin bayram öncesinde hesaplara yatırılması planlanıyor. Kamu görevlileri içinse henüz resmi bir düzenleme bulunmamakla birlikte, sendikaların bu yöndeki taleplerinin hükümet tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu.

Gelişmeler yakından takip edilirken, emekliler ve memurlar hükümetin atacağı adımları bekliyor.