Üzerinde “Siz bu sisteme oy verdiğiniz sürece eti de, sütü de, baklavayı da sadece seyredeceksiniz. Asgari ücretli, emekli seyredin” şeklinde ifadelerin yer aldığı görselin ardından, Ticaret Bakanlığı’na bağlı İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 Temmuz’da paylaşılan söz konusu görselle ilgili olarak Bakanlık ekiplerinin derhal harekete geçtiğini belirtti. Yapılan ilk incelemede, görselde dijital müdahale ile oynama yapıldığına dair bulgulara ulaşıldığını ifade etti.

İlgili işletmede denetim yapıldı

Denetimler kapsamında, görselin Gaziantep-Nurdağı Otoyolu üzerinde faaliyet gösteren "D.M.U Tesisi" bünyesindeki bir işletmede çekildiği tespit edildi. Bakan Yardımcısı Gürcan, işletme yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, görselin gerçeği yansıtmadığı ve içeriğin firma itibarını zedeleyici nitelikte olduğu bilgisinin alındığını söyledi. İşletmenin bu paylaşıma karşı yasal yollara başvuracağı da kamuoyuna duyuruldu.

Görsel üzerinde dijital müdahale yapılmış

Gürcan, paylaştığı bilgilendirme metninde şu ifadeleri kullandı:

“Fotoğraftaki yazıların işletmede fiziki olarak bulunmadığı, fiyat tarifesine dijital müdahale ile sonradan eklendiği tespit edilmiştir. Sosyal medya üzerinden kamuoyunda algı oluşturma amacı güdüldüğü tutanak altına alınmış, görsellerle belgelenmiştir.”

Bakanlık: Hem tüketiciyi hem de işletmeleri koruyoruz

Bu tür yanıltıcı paylaşımların, tüketici ile üretici arasında güveni zedelediğini ve firmaların ticari itibarını haksız yere etkilediğini vurgulayan Gürcan, Ticaret Bakanlığı’nın dijital ve sahadaki denetimlerini kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.

Ayrıca, kamuoyunun gerçek ve doğru bilgiyle aydınlatılması adına benzer içeriklerle ilgili hukuki süreçlerin ilgili kurumlarla iş birliği içinde başlatılacağı bildirildi. Gürcan, sosyal medya kullanıcılarını da bu tür içeriklere karşı duyarlı olmaya ve doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlardan kaçınmaya davet etti.