Emekliye ilginç indirim ve kampanya yapanlar da var. Batman'daki bir AVM bowling oynayan emekliye yüzde 20 indirim imkanı tanırken, Daruşşafaka ise ücretsiz basketbol bileti imkanı sunuyor. Kampanyaya bazı belediyeler de katılmış durumda. Kelkit Belediyesi su faturasında yüzde 15 indirim yapacağını taahhüt etti.
Karabük Belediyesi ise su ve şehir içi ulaşımı emekliye sağlıyor. Bunun yanında Türk Telekom ve Ttnet yüzde 10, İşbir Yatak yüzde 20 indirim yapacağını taahhüt etmiş durumda.
Türkiye genelinde ve il il emekliye sağlanan indirimlerden bazıları şöyle:
Bakanlıklar: Sosyal tesislerde yüzde 15 indirim
Otobüs bileti: Yüzde 20
TCDD bileti: Yüzde 10
PTT kargo: Yüzde 20.
Ttnet: Yüzde 10.
Türk Telekom: Yüzde 10.
Koop-İş, Tes-İş: Sosyal tesislerde yüzde 30.
Türk Metal: Sosyal tesislerde yüzde 40.
İşbir Yatak: Yüzde 20.
ADIYAMAN
Yüzde 10: Altınyıldız, Safir Aksesuar, Sarar, Morven Giyim, Accord Giyim, Ayakmod
Yüzde 15: Adil Işık, Seçil Store
Yüzde 30: Safir Saat
Yüzde 20: Yemen Kahve
AFYONKARAHİSAR
Yüzde 15: Por Et-Döner, İplikçioğlu Mobilya:
Yüzde 15-30: Afyon Gross
AĞRI
Yüzde 5: Özel İnci Diş, Bayram Gıda, Genç Market, Bengisu Gıda, Temok Market, Özgül Kardeşler,
Yüzde 15: Özel Lena Hastanesi
Yüzde 20: Özel Ağrı Tıp Merkezi
AKSARAY
Yüzde 5: Dağ Akaryakıt
AMASYA
Yüzde 5: Özgür Mobilya, Beğendim Mobilya
Yüzde 10: Ahti Turizm-Otel, Metfamer Turizm, Keyif Restaurant, Pabuç Giyim, Çınaraltı Kafe, Bellona Amasya, Bütüner Ev Gereçleri
Yüzde 15: Payidar Restaurant, Yerkan Sigorta
Yüzde 25: Zorlu Optik, Tabure Restaurant
Yüzde 50: Payidar Otel, Altayhan Otel
BARTIN
Yüzde 15: Bartın Esnaf Odaları Birlği üyeleri, Bartın Bakkallar Odası üyeleri, Bartın Kahveciler Odası üyeleri
BATMAN
Yüzde 4: Yeşil Mar Market
Yüzde 10: Çömçe Lokantası
Yüzde 15-20: Worldmar AVM (Bowling yüzde 20)
Yüzde 20: Özlem Güzellik Merkezi, Necdet Usta Yemek Fabrikası, 7 Kıta Yemek, Şahmar 72 Market (unlu mam.), Ziyade Et Lokantası:
Yüzde 30: Evvadent Diş, Polimaks Oto Bakım, Ali Usta Et Lokantası:
Yüzde 40: Çağlayan Lastik
ÇANKIRI
Yüzde 15: Özerdem Mobilya, İkizler Döner
Yüzde 20: Doğanlar Mobilya, Korgun İşbir Yatak, Öz Başkantliler Mobilya, Kara Kardeşler Düğün Salonu, Visali Kara Halı Mobilya, Başkent Mobilya, Gözde Opti
ÇORUM
Yüzde 5: Hititzade AVM (Market)
Yüzde 10: Şellale Fırın, Piano Pastanesi, Bizimkiler Kebap
Yüzde 20: Bizimkiler Optik, Garaj Oto Bakım
Yüzde 50: Çorum Belediyesi Emekliler Lokali: Çay 2.5 TL
DİYARBAKIR
Yüzde 10: Batı Hastanesi
Yüzde 10-20: Sultan Hastanesi
Yüzde 15: Özel Memorial Hast.
Yüzde 20: özel Bağlar Hastanesi.
DÜZCE
Yüzde 7: Özen Ticaret
Yüzde 5-10: Çağsu Hastanesi, Düzce Medikal
Yüzde 10: Rasim Kundura, İnter-DZC Mobilya
Yüzde 15-20: Özen Optik
EDİRNE
Yüzde 10: Aslanzade Şekerleme; Keşan Oto Yedek Parça, Keşan Japor Oto Tamiri, Duman Yufka, Keşan Kafe, Keşan Vahit Giyim, Keşan Sezen Bebe Tekstil, Ergin Şen Çocuk Giyim, Keşan Selvi Kafe, ipsala Coşkun Restaurant, İpsala TZ Döner, İpsala Şapçı Restaurant, Enez Ege Otel
Yüzde 15: Keşan Yağmur Lokantası, Hacıköy Yazıcılar Mobilya
Yüzde 20: Keşan Kılınç Tekstil, Keşan Prestij Kuaför, Keşan İlman Ticaret.
DENİZLİ
Yüzde 20: Denizli il ve ilçelerindeki esnaf odaları üyeleri (Lokanta, fırın, manav vb)
Yüzde 15: Denizli Oto sanatkarları Odası üyeleri
Yüzde 25: Denizli Berberler Odası üyeleri
ELAZIĞ
Yüzde 20: Özel Elazığ Hayat hastanesi, Medilines Hospital
ERZİNCAN
Yüzde 3: Akar Market
Yüzde 10: Evmer Mağazacılık, Teknoforim Teknoloji, Togo Ayakkabı, By Janti Giyim, Açı Reklam
Yüzde 15: Elevli Giyim, Ilgın Giyim, Lider Medikal, Artı Medikal, Enova Medikal, Bebiş Giyim
Yüzde 25: Duyarlı İşitme Cihazları, Erzincan İşitme Cihazları, ARC İşitme Cihazları.
Yüzde 50: Coşkun Optik, Bensu Optik, Duru Optik, Net Optik.
ESKİŞEHİR
Yüzde 10: Casper Bölge Servisi, İdaş Aderas, MS.Neilos Kafe
Yüzde 15: Es Optik, Ufuklar Mobilya
Yüzde 20: Öncü Küçük Ev aletleri
Yüzde 25: Optik 26
GAZİANTEP
Yüzde 5: OLİ Market, Senbol Market, Sistemli Market
Yüzde 4: Giray Petrol
Yüzde 7: Sağlık-Sen Market, Bakırcılar Esnaf Odası üyeleri.
Yüzde 10: Berberler Odası üyeleri
Yüzde 20: Gaziantep Kebapçılar, Lokantacılar Odası üleyeri. Tatlıcılar, Dondurmacılar Odası, üyeleri. Gaziantep Kahveciler Esnaf Odası üyeleri.
GİRESUN
Yüzde 5: Ören Çay
Yüzde 10: Öz Market, Gençler Lokantası, Bereket Lokantası, Çotanak Döner, Subaşı Lokantası, Batlama Sofrası, Hacı Usta'nın Yeri, Mürtezaoğlu Mağazaları
Yüzde 15: Esnaf Lokantası, Sanayi Lokantası, Sütlaş Köprüsü
Yüzde 20: Hakan Optik, Köşem Lokantası, Kafadarlar Fast Food
GÜMÜŞHANE
Yüzde 25: İl Özel İdaresi: (Karaca mağarası girişi
Yüzde 15: Kelkit Belediyesi (Su faturası)
Yüzde 30: Torul Belediyesi (Cam Teras girişi)
HAKKARİ
Yüzde 25: Güneş Giyim
Yüzde 1: Zerda kuyumculuk
Yüzde 15: Moda Shovrom Ayakkabı, Diyarbakır Ciğercisi, Teknoensa Telefon, Koton Giyim, Orhan kuaför, Özkan Kundura, Hacı Baba Restaurant, Çetin Manavı; Ece Kırtasiye
Yüzde 20: Şen Kardeşler İnş. Malz., Sıla Oyuncak, Sosyete center, Yörem Mutfağı
Yüzde 40: İmza Giyim
Yüzde 30: Karkmaz Fotoğrafçılık
Yüzde 10: Eylül Çorba
Yüzde 7: Çilek Manavı
Yüzde 8: AHS AVM
Yüzde 5: Çarşı AVM, Dumlu AVM
Kaynak: Akşam Gazetesi