ABD'li milyarder Elon Musk, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donal Trump'ın seçim kampanyasına destek amacıyla son 3 ayda yaklaşık 75 milyon dolar bağış yapmıştı.

ELON MUSK'UN DOLARLARI TRUMP'A YARADI!

Başkanlık seçimleriyle ilgili anket sonuçlarını derleyen "Real Clear Politics (RCP)" platformundaki verilere göre, Harris ülke genelinde yüzde 49,2'lik bir destek seviyesine ulaşmış durumda. Aynı platformun ortalamasına göre Trump ise yüzde 47,5 oy oranında. Seçim sürecindeki bu yakın rekabet, yarışın sonucunu tahmin etmeyi zorlaştırıyor.

Ülke genelindeki anketlere bakıldığında, Kamala Harris'in Donald Trump karşısında önde olduğu görülüyor. Reuters, CBS News, Pew, Harvard ve NBC News gibi önemli kaynakların da dahil olduğu 11 farklı anketin ortalamasına göre, Harris yüzde 49,2'lik bir destek oranına sahip. Trump ise bu anketlerde yüzde 47,5 oy oranında gözüküyor, bu da seçim yarışında iki aday arasındaki farkın oldukça yakın olduğunu gösteriyor.