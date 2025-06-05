X platformunun sahibi ve geçtiğimiz haftaya kadar Devlet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başında yer alan Elon Musk, yaptığı paylaşımda, “Trump’ın adı Epstein belgelerinde yer alıyor, dosyaların kamuoyuna açıklanmamasının asıl sebebi bu” ifadelerini kullandı. Musk paylaşımını, “İyi günler DJT!” sözleriyle tamamladı. “DJT” kısaltması, Trump’ın tam adı olan Donald J. Trump’a atıfta bulunuyor.

Ancak Musk, bu çarpıcı iddiasına dair herhangi bir somut kanıt sunmadı ve belgeleri nereden elde ettiğini açıklamadı. Açıklamaları, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, yetkili makamlardan henüz resmi bir yanıt gelmedi.

DOGE Görevi, Trump’la Gerilimle Sonlandı

Musk, Trump tarafından yeni kurulan Devlet Verimliliği Departmanı'na atanmıştı. Tartışmalı görev süresince binlerce federal çalışanın işten çıkarıldığı bildirildi. Ancak geçtiğimiz hafta görevinden ayrılan Musk, Trump yönetiminin harcama ve vergi politikalarını “iğrenç bir rezillik” olarak nitelendirmişti.

Trump ise aynı gece kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Musk’ın görevden ayrılmasının kendi isteğiyle gerçekleştiğini savundu. Musk’ı “sabır taşırmak” ve “deliye dönmekle” suçlayan Trump, ikili arasındaki gerginliği gözler önüne serdi.

Epstein Davası ve Ünlü İsimler

Jeffrey Epstein, 14 yaşındaki kızlara cinsel istismarda bulunmak ve seks kaçakçılığı ağı kurmak suçlamalarıyla yargılanırken 2019 yılında cezaevinde ölü bulunmuştu. O dönem intihar ettiği açıklansa da ölümüne dair soru işaretleri halen sürüyor.

Epstein’in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ise 2021 yılında reşit olmayan kızları fuhuşa yönlendirmekten suçlu bulunarak 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Epstein ile bağlantılı olduğu öne sürülen ünlüler arasında Bill Clinton, Prens Andrew, David Copperfield, Michael Jackson ve Donald Trump da yer alıyor. Ancak bu kişilerin isimlerinin belgelerde geçmesi, doğrudan suç işledikleri anlamına gelmiyor.

Belgeler Açıklanacak mı?

Elon Musk’ın iddiaları, Epstein dosyalarının neden halen tam anlamıyla kamuoyuyla paylaşılmadığı sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Adalet Bakanlığı'nın bu konuda nasıl bir tutum sergileyeceği merakla bekleniyor.

Kamuoyu baskısı artarken, uzmanlar belgelerin açıklanmasının hem siyasi hem de hukuki sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Belgelerin açıklanması durumunda yeni ifşalar ve yargı süreçleri kapıda olabilir.

Trump-Musk Gerilimi Tesla Hisselerini Sert Vurdu



ABD Başkanı Donald Trump ile Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk arasında patlak veren siyasi ve ekonomik gerilim, piyasalarda yankı uyandırdı. Musk’ın Trump’ın hazırladığı vergi indirimi tasarısına yönelik sert çıkışı, Tesla’nın hisselerinde büyük düşüşe neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde Trump’ın danışmanlık görevinden ayrılan Elon Musk, Kongre’de görüşülmekte olan “Büyük Güzel Yasa Tasarısı” olarak adlandırılan vergi düzenlemesini, sosyal medya platformu X üzerinden adeta topa tuttu. Musk, tasarıyı “iğrenç bir rezalet” olarak tanımlayarak, “Üzgünüm ama buna daha fazla dayanamayacağım,” ifadelerini kullandı.

Bu sert açıklamalar, siyasi arenada olduğu kadar finans dünyasında da dalgalanma yarattı. Türkiye saatiyle 21.25 itibarıyla Tesla hisseleri %10’un üzerinde değer kaybederek 298,38 dolara kadar geriledi.

Trump’tan Tepki: “Hayal Kırıklığına Uğradım”

Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Musk’ın açıklamalarına ilk kez yanıt verdi. “Elon ile iyi bir ilişkimiz vardı ama artık bu ilişkinin durumundan emin değilim,” diyen Trump, Musk’ın tepkisinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. “Ona çok yardım ettim ama şimdi büyük bir hayal kırıklığı içindeyim,” ifadelerini kullandı.

Trump, Musk’ın eleştirilerinin arkasında elektrikli araçlar için sağlanan devlet teşviklerinin kaldırılmasına duyduğu hoşnutsuzluğun olduğunu öne sürdü. “Bu teşviklerin kalkacağını Elon en başından beri biliyordu,” diyerek, tutumunun başından beri değişmediğini vurguladı.

Musk’tan Yeni Cevap: “Tasarıyı Kimse Okuyamadı”

Trump’ın açıklamalarına X hesabından kısa sürede yanıt veren Musk, söz konusu tasarının kendisine hiç gösterilmediğini belirtti. “Gece yarısı o kadar hızlı geçti ki Kongre üyeleri bile tasarıyı okuyamadı,” dedi.

Trump’ın başkanlık seçimlerini Musk’ın desteği olmadan da kazanabileceği yönündeki sözlerine de yanıt gecikmedi. Musk, “Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar Temsilciler Meclisi’ni kontrol ederdi ve Cumhuriyetçilerin Senato'daki üstünlüğü çok daha kırılgan olurdu,” yorumunu yaptı.

Gerilim Derinleşiyor

İki güçlü figür arasındaki bu çatışma sadece siyasi zeminde değil, finansal piyasalar ve yatırımcı güveni açısından da yeni bir döneme işaret ediyor. Gelişmelerin Tesla’nın piyasa değerini ve seçim sürecindeki dengeleri nasıl etkileyeceği, önümüzdeki günlerde daha da netleşecek gibi görünüyor.