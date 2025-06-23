Mevzuata uymayan bu reklamlar için hem yayın durdurma kararı alındı hem de toplam 15 milyon 846 bin 894 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca 8 dosya hakkında erişim engeli uygulanmasına karar verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, özellikle elektrikli araçların tanıtımlarında sıkça karşılaşılan menzil bilgisi üzerinden tüketiciyi yanıltan ifadelerin denetim altına alındığı belirtildi. Tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla, menzil verilerinin hangi test standardına göre belirlendiğinin reklamda açık şekilde yer alması gerektiğine dikkat çekildi. Gerçek kullanım koşullarında menzilin farklılık gösterebileceği ve bu durumun da reklamlarda net bir dille ifade edilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, hava durumu, sürüş tarzı, klima ve ısıtıcı kullanımı gibi etkenlerin menzili doğrudan etkilediği bilgisine yer verilirken, bu tür detayların tüketiciyle şeffaf şekilde paylaşılmasının yasal bir zorunluluk olduğunun altı çizildi.

Öte yandan 2025 yılının ilk yarısında Reklam Kurulu tarafından toplam 838 dosya mercek altına alınırken, bu dosyalardan 753’ünün mevzuata aykırı olduğu bildirildi. Bu kapsamda kesilen idari para cezalarının toplamı 141,1 milyon TL'ye ulaştı.

Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarını koruma, piyasalarda güveni tesis etme ve doğru bilgilendirme ilkesi doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam edeceğini bildirerek, özellikle elektrikli araç sektörü gibi hızla büyüyen alanlarda yanıltıcı beyanlara karşı denetimlerin sıkı şekilde süreceğini kamuoyuna duyurdu.