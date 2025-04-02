Elektrik ve şalt sektörü, 2025 sonrasında dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve güvenlik yönetimi alanlarında büyük bir dönüşüm geçirecek. Akıllı şalt sistemleri, veri tabanlı izleme ve yapay zekâ destekli analizlerle enerji yönetimini daha verimli hale getirirken, siber güvenlik önlemleri de kritik bir önem kazanacak. Yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlarla uyumlu yeni sistemler, kalite yönetimi ve malzeme teknolojilerinde inovatif çözümler sunacak. Sektör profesyonellerinin bu hızlı dönüşüme adapte olması, gelecekte güvenli ve kesintisiz enerji akışını sağlayan en önemli unsurlardan biri olacak.

X Koren Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Reyhan Usta, “Elektrik ve şalt sektörü, teknoloji ve endüstri ihtiyaçlarına paralel olarak büyük bir dönüşüm sürecine giriyor. 2025 ve sonrasında, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme bu sektörün öne çıkan trendleri olacak. Bu değişim hem üretim süreçlerini hem de kalite yönetim standartlarını yeniden şekillendirecek” diyerek yeni bir sürecin haberini veriyor.

Akıllı şalt sistemlerinde dijitalleşmenin etkisi

2025 sonrası öngörüler, elektrik iletim ve dağıtım sistemlerinde dijitalleşmenin hızlanacağını gösteriyor. Akıllı şalt sistemleri, sensörler ve IoT cihazlarıyla entegre çalışarak daha verimli bir izleme ve kontrol altyapısı sağlayacak. Bu gelişmeler, enerji kayıplarını azaltırken arıza sürelerini de minimuma indirecek.

Bu sürecin önemine değinen Reyhan Usta, “Gerçek zamanlı veri analizi, sektör için bir devrim niteliğinde. Veri tabanlı izleme, sistemdeki potansiyel arızaları önceden tespit ederek enerji güvenliğini artıracak. Aynı zamanda test ve denetim süreçlerini iyileştirerek, üretimden montaja kadar her aşamada kalite kontrolünü daha etkili hale getirecek” diyerek dijitalleşmenin sektöre getireceği avantajları vurguladı.

“Sürdürülebilir malzemelerle yeni kalite standartları gelecek”

2025 sonrası projeksiyonuna göre sektördeki bir diğer önemli dönüşüm alanı, sürdürülebilir malzemeler ve yeni kalite standartları olacak. Yeni nesil iletken malzemelerin kullanımı sayesinde enerji kayıpları en aza indirilirken sistemlerin dayanıklılığı artırılacak. Bu değişim, sektörün çevresel etkilerini azaltacağı gibi maliyetleri de optimize edebilir. X Koren Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Reyhan Usta, “Daha uzun ömürlü ve dayanıklı elektriksel bileşenlerin üretimi mümkün hale geliyor. Bu sayede üretim maliyetleri düşerken, kaynak tüketimi de azalabilir. Sürdürülebilir malzemelerle geliştirilen ürünler hem performansı artıracak hem de çevre dostu çözümler sunacak” diyerek bu dönüşümün uzun vadeli etkilerine de dikkat çekiyor.

Siber güvenlik önlemleri enerji altyapısını koruyacak

Dijitalleşme arttıkça, elektrik sistemlerinin siber güvenlik açısından daha dayanıklı hale gelmesi de kritik bir öncelik haline geliyor. Akıllı enerji yönetim sistemleri ve şalt istasyonları, gelişmiş güvenlik protokolleriyle donatılarak dış tehditlere karşı korunacak. Yapay zekâ destekli siber güvenlik yazılımlarının devreye girmesiyle birlikte, sistemlerin olası saldırılara karşı daha hızlı tepki vermesi sağlanacak. Reyhan Usta, “Enerji altyapısını korumak, sadece sistem güvenliği açısından değil, tüm endüstrinin sürdürülebilirliği açısından da hayati önem taşıyor. Bu nedenle, siber tehditlere karşı proaktif önlemler almak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlarla uyum

Bu yeni dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması, elektrik ve şalt sektöründe yeni bir dönemin kapılarını aralarken, getirdiği inovatif çözümlerle hem seçenekleri hem de enerji verimliliğini arttırıyor. Güneş ve rüzgâr enerjisinin şebekelere entegrasyonu, şalt sistemlerinin daha esnek ve uyumlu hale gelmesi, mikro şebekeler ve akıllı enerji depolama sistemleri, enerji sürekliliğini sağlamada kritik rol oynayacak gibi görünüyor. Özellikle elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla, şalt altyapısının yeni ihtiyaçlara göre yeniden tasarlanması gerektiğini belirten X Koren Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Usta, “Elektrikli araçların (EV) şarj üniteleri, trafo merkezleri ve enerji dağıtım istasyonları, bu yeni döneme uygun şekilde yeniden şekillendirilmeli. Elektrikli araçların şebekeye entegrasyonu, enerji yönetimini daha dinamik hale getirecek ve yeni iş fırsatları doğuracak” dedi.

Sektörün geleceği dijital ve sürdürülebilir çözümlerde

Görünen o ki, elektrik ve şalt sektörü, 2025 sonrasında dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve güvenlik gibi unsurlar etrafında şekillenecek. Kalite yönetimi, veri analitiği ve yeni nesil malzeme kullanımı, rekabetin belirleyici unsurları olacak. “Değişim kaçınılmaz. Bu yeni döneme hızla adapte olan firmalar, sektörde rekabet avantajı elde edecek. Akıllı sistemler, sürdürülebilir malzemeler ve güçlü güvenlik önlemleri, geleceğin enerji altyapısını şekillendiren temel unsurlar olacak” diyen Reyhan Usta, X Koren Elektrik olarak bu dönüşüm ve değişime hazır olduklarını belirtti.