Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da 2 şahıs arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karşıyaka Mahallesi’nde Doğanlar Camisi yakınlarında, 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen bir kişi belindeki silahı çıkarak tartıştığı şahsa ateş etti. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayı gerçekleştiren zanlının yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.