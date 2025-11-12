İddianamede, İmamoğlu’nun CHP’nin fiili genel başkanı gibi davranarak, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini partiden uzaklaştırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğü ve bu süreçte bazı gazetecilere fon sağladığı iddia edildi.

Gazetecilere PR amaçlı fon sağladığı öne sürüldü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından CHP içinde etkinlik kazanmak için sistematik bir şekilde hareket ettiği belirtildi.

İddianameye göre, İmamoğlu’nun kamuoyu desteğini artırmak amacıyla çeşitli gazetecilere fon sağlayarak PR çalışmaları yaptırdığı, bu faaliyetleri ise örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Murat Ongun’un organize ettiği kaydedildi.

Belgelerde, Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Batuhan Çolak, Yavuz Oğhan ve Ruşen Çakır gibi bazı gazetecilerin isimlerinin geçtiği; çeşitli televizyon kanallarının da bu kapsamda fonlandığı ileri sürüldü.

“CHP’nin fiili genel başkanı gibi davrandı”

İddianamede, İmamoğlu’nun 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde aday gösterilmemesinin ardından parti içinde gizli çalışmalarını hızlandırdığı, Kılıçdaroğlu’na yakın isimleri vaatlerle kendi ekibine kattığı ve bazı gizli toplantılar yaptığı belirtildi.

Söz konusu toplantılarda, parti hiyerarşisinde kendisinden üst konumda bulunan kişilere emir ve talimatlar verdiği, bu nedenle “CHP’nin fiili genel başkanı gibi davrandığı” iddia edildi.

Rıza Akpolat ile ittifak yaptığı ileri sürüldü

İddianamede yer alan bir diğer iddiaya göre, İmamoğlu’nun 8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile ittifak yaptığı belirtildi.

İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’nun desteklediği Cemal Canpolat’a karşı, kendi desteklediği Özgür Çelik’i aday gösterdiği ve seçim sürecinde “delegelere menfaat sağlandığına” dair iddialar iddianamede yer aldı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat’ın, “parti içi dengeleri değiştirmek için maddi güç kullandığı” ve delegelerin oy tercihlerini yönlendirdiği öne sürüldü.

“Partinin kontrolü tamamen İmamoğlu’na geçti” iddiası

İddianamede ayrıca, 2023’teki CHP 38. Olağan Kurultayı’nda da benzer bir sürecin yaşandığı, İmamoğlu’nun bu kez Özgür Özel’in genel başkan adayı olarak belirlenmesinde rol oynadığı ifade edildi.

Delegelerin satın alındığı iddialarına yer verilen dosyada, genel başkan değişikliğinin ardından “partinin kontrolünün tamamen İmamoğlu’na geçtiği” öne sürüldü.

2024 yerel seçimlerinde ise İstanbul’daki birçok belediye başkan adayının bizzat İmamoğlu tarafından belirlendiği, bazı adayların da Rıza Akpolat’ın etkisiyle belirlendiği kaydedildi.

Yerel seçimlerde etkisini artırdı

İddianameye göre, İmamoğlu Eyüpsultan, Bakırköy, Üsküdar, Beylikdüzü ve Kadıköy gibi ilçelerde kendi ekibine yakın isimleri aday gösterirken, Avcılar, Sarıyer ve Bayrampaşa gibi ilçelerde aday belirleme sürecinde Akpolat’ın etkisi olduğu belirtildi.

Bu süreç sonunda, İmamoğlu’nun parti içinde ve yerel yönetimlerde “mutlak hâkimiyet kurma amacıyla” hareket ettiği iddia edildi.

Soruşturma sürüyor

İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle birlikte yargı süreci önümüzdeki günlerde başlayacak.

Savcılık, İmamoğlu’nun yönettiği iddia edilen örgütün kamu kaynaklarını kullanarak siyasi çıkar elde ettiği ve parti içi dengeleri değiştirmeye çalıştığına dair delillerin dosyada yer aldığını belirtti.