Türkiye kurulduğu 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana bir asırlık zaman diliminde iki darbe ve birçok muhtıranın dahil olduğu siyasi, ekonomik ve sosyal birçok badireleri aşıp kalkınma yolunda önemli bir mesafe aldı. 15 yıllık Mustafa Kemal Atatürk dönemi, 12 yıllık İsmet İnönü döneminden sonra 11 yıllık Adnan Menderes, devamında koalisyonları da içine alan yaklaşık 25 yıllık Süleyman Demirel dönemi, 1983’ten itibaren 1993’e kadar 10 yıllık Turgut Özal ve yine 2003’e kadar devam eden koalisyonlar döneminden sonra halen devam eden AK Parti iktidarında büyüme ve kalkınmaya dair önemli adımlar atıldı.

100 MİLYAR DOLARLIK KÖİ PROJESİ HAYATA GEÇTİ

24. yılını kutlayan ve Mayıs ayında 293. sayısını yayımlayan Ekovitrin, ana gündem ve kapak konusu olarak Kamu-Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) proje ve yatırımlarını ele aldı. Bazı kesimlerin; “Bu projeler Türkiye’nin kara delikleri” dediği, yine aynı kesimlerin “Hiç iş yapmazsan hata da yapmazsın” mantığına karşılık AK Parti hükümetleri ve Cumhur İttifakı sorunlu ve mutlaka çözülmesi gereken birçok işte elini taşın altına koydu.

KÖİ proje ve yatırımları da AK Parti hizmetlerinden sadece bir seri. 270 projeden 100 milyar dolar değerindeki KÖİ projesi hayata geçti. İçlerinde Avrasya Tüneli’nden Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne, İstanbul Havalimanı’ndan viyadük ve tünellere sahip yüzlerce kilometrelik otoyollara, Osmangazi Köprüsü’nden 1915 Çanakkale Köprüsü’ne kadar devasa projelerle altyapı yatırımlarında önemli ilerlemeler sağlandı. Ekovitrin “KÖİ Projeleri Kazanç mı, Kayıp mı?” başlığı altında temayı masaya yatırdı ve bir araştırma dosyası olarak okuyucularının görüşlerine sundu.

TCMB FAİZ İNDİRİMLERİNE GÖZ KIRPMAYA BAŞLADI

Ekovitrin alt başlıklarda, iktidara 31 Mart 2024 mahalli seçimlerini kaybettiren enflasyon, geçim, hayat pahalılığı, emeklilerin durumu, gelir dağılımı konularını gündeme taşıdı. Birinci görevi enflasyon olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) geçmişten günümüze enflasyonla mücadelesini sayfalarına taşıyan Ekovitrin konuya dair “TCMB Faiz İndirimlerine Göz Kırpıyor” başlıklı analiziyle dikkat çekti.

Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olmasıyla birlikte TCMB’de iki görev değişikliğine rağmen para politikalarında uluslar arası bir uygunluk yakaladıklarını dile getiren ekonomi yönetiminin icraatı yurtdışı bankalar tarafından olumlu bulunurken kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Türkiye’nin notunu yükseltmesi, CDS’lerin 300’lerin altına inerek 293 seviyesini görmesi para politikalarında durumun iyi gittiğine dair yorumları beraberinde getirdi. Konuyu “Doları Bırak TL’ye Geç” başlığı ile değerlendiren Ekovitrin gelecek aylar için Türkiye ekonomisi için olumlu bir gidişatın olabileceğine işaret etti.

RAPORLAR, ANALİZLER VE ŞİRKETLERİN BAŞARILARI

Hizmet ihracatçılarının yeni hamlelere giriştiği 2024’te Türkiye’nin önemli sektörlerinden lojistiğe yönelik son gelişmeler Ekovitrin’de okuyucusuyla buluştu. Girişimcilik, enerji ve teknoloji sektörleri ile alâkalı KPMG ve Deloitte gibi uluslararası araştırma şirketlerinin raporları yine Ekovitrin sayfalarında bir araya gelirken dünyadaki jeopolitik gelişmeler ve yorumlar dikkat çeken sayfalar arasına girdi.

Ekovitrin’de her alanda kalkınmaya yönelik gelişmelere de değinildi. Telekomünikasyon sektöründe en çok yatırım yapan Türk Telekom’a ayrı bir yer ayıran Ekovitrin, başta Sanko Holding, Doğanlar Mobilya, TMS Kalıp, GCA, Arzum ile üretimini emek yoğundan robotik ortama taşıyan Lin Dış Ticaret diğer yandan Barbaros Bartech, Kent Boringer ve Tellioğlu Un’un yatırım ve faaliyetlerini bu ayki ekonomide reel sektör gelişmeleri olarak okuyucularına duyurdu.

YAZARLARIN GÖZÜNDEN SİYASET, EKONOMİ VE DIŞ GELİŞMELER

Ekovitrin analiz ve köşe yazılarıyla aylık gelişen olayları aydınlatmaya devam ediyor. Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata "Enflasyon ile Mücadele ve Yeni Anayasa" başlıklı editör yazısıyla genel gündemi yorumladı. Sedat Yılmaz “Ekonominin Ahlâkı Olur mu?” başlığıyla KÖİ projelerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Naim Babüroğlu, “Olası ABD/İsrail-İran Savaşı ve Etkileri” başlıklı yazı ile yine aynı üniversiteden öğretim üyesi Dr. Hazar Vural Jane “Gazze Savaşı Gölgesinde Bölgedeki Riskler ve Fırsatlar” başlığıyla Orta Doğu’daki son gelişmelere ışık tuttular. Neslihan Maltepe yazısında “Kadın Girişimciliği ve Cam Tavan Sendromu”nu, Tuba Saraçoğlu “Türkiye’de Kurumsal Yönetimin Tarihçesi”ni işlediler. Tümay Mercan da “Kibirli Kirpi Yöneticiler” başlığıyla iş dünyasının analizini yaptı.

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