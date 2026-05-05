Ekovitrin Dergisi’nin mayıs sayısı yine Türkiye ekonomisinin röntgenini çekti. Ekovitrin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata, mayıs sayısı için kaleme aldığı başyazıda modern çağın, insanı tuşların gölgesinde köleliğe sürüklediğini ifade etti. Teknolojinin insanları tuşlara bağımlı kıldığını belirten Özata, “Geleceğin dijital dünyasında asıl mesele teknolojiye sahip olmak değil, onunla sağlıklı bir ilişki kurabilmektir” öngörüsünde bulundu. Özata, Çocukların bilinçli teknoloji kullanımıyla yetiştirilmesi ve yetişkinlerin de kendi alışkanlıklarını sorgulaması, çocukların bilinçli teknoloji kullanımıyla yetiştirilmesi ve yetişkinlerin de kendi alışkanlıklarını sorgulaması gerektiğini dile getirdi. Prof. Dr. Doğan Aydal ise “Avrupa’da enerjide kömüre dönüş hazırları mı yapılıyor?” başlıklı analiz yazısında 2 yılı aşkın süreden beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, sonrasında ABD ve İsrail’in İran’a saldırması sonrası enerji arzının düşmesini ve fiyatlarının tavan yapmasını değerlendirerek, modern dünyanın enerjiye olan bağımlılığı nedeniyle yeniden kömüre yöneldiğini açıkladı.

Çarpıcı röportajlar, önemli değerlendirmeler

Ekovitrin Dergisi’nin mayıs sayısının kapağında, Reksoil Petrokimya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aktaş, İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, Hayat Holding Genel Sekreteri Osman Aksoy ve Türk Hava Yolları’nda gerçekleşen görev değişimi yer aldı. Reksoil Petrokimya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aktaş, Ekovitrin’e verdiği röportajda, “Yerli üretimin gücünü küresel rekabete taşımaya odaklandık” dedi. Aktaş, 100'den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, madeni yağ ihracatında üst üste 8 yıl zirvede yer aldıklarını söyledi. İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, İstanbul’un, küresel finansın yeni merkezi, olduğunu açıkladı. Hayat Holding Genel Sekreteri Osman Aksoy ise 17 ülkede 45 üretim tesislerinin bulunduğunu belirterek, “Üretim performansımız ile bebek bezinde dünyanın dördüncü büyük üreticisiyiz” ifadelerini kullandı.

İran savaşı gündemdeki yerini koruyor

Ekovitrin mayıs sayısında, bir ayı aşkın devam eden İran savaşı ve sonrasında gerçekleşen ateşkesin dünya ve Türkiye ekonomisine olan etkileri de masaya yatırıldı. Özellikle turizm sektörünün savaştan etkilenip etkilenmediği irdelendi. Hürmüz Boğazı’nın mevcut durumunun dünya ekonomisine etkisi değerlendirildi.

Otomotiv sektöründeki son yenilikler

Ekovitrin’in bu sayısında yine lojistik sektörüne geniş yer ayrıldı. Sektörün önemli sorunları ve çözüm yollarına ışık tutuldu. Otomotiv dünyası da mayıs sayısında geniş yer buldu. Yeni ürünler derginin içerikleri arasında yer aldı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağrbaş’ın ulaslararası temasları da Ekovitrin’in mayıs sayısında kendine yer buldu.

Ekovitrin Dergisi’nin 317. mayıs sayısı farklı bakış açısı ve 26 yıllık tecrübe ile hazırlanan dopdolu içeriğiyle bayilerde.