ASTAŞ YÖNETIM KURULU ÜYESI VE GENEL MÜDÜRÜ TURGAY AŞCI, “ZOR DÖNEMLER BİZİM İÇİN GERİ ÇEKİLME DEĞİL, DAHA GÜÇLÜ İLERLEME DÖNEMİDİR. AKSİNE, BU DÖNEMLERİ DAHA GÜÇLÜ İLERLEMEK İÇİN BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUZ” DEDİ.

40 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türk hazır giyim ve tekstil sektörünün en önemli temsilcilerinden ASTAŞ JUKI, teknoloji ve inovasyon odaklı yatırımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Zorlu piyasa koşullarına rağmen büyümesini sürdüren şirketin stratejisini, sektöre bakışını ve gelecek vizyonunu Turgay Aşcı ile konuştuk.

Son dönemde sektörde zorlu bir süreç yaşanıyor. ASTAŞ JUKI bu dönemi nasıl yönetiyor?

Zor dönemler bizim için geri çekilme değil, daha güçlü ilerleme dönemidir. Aksine, bu dönemleri daha güçlü ilerlemek için bir fırsat olarak görüyoruz. Çevre ülkelerde yaşanan savaş ortamı ve küresel ölçekte devam eden ekonomik olumsuzluklara rağmen, doğru strateji ve sağlam altyapıya sahip firmalar için bu süreç aynı zamanda bir ayrışma dönemidir. ASTAŞ JUKI olarak biz de bu süreçte yatırımlarımıza ara vermek yerine, daha planlı, verimli ve daha kararlı şekilde devam ediyoruz.

Bu yaklaşımınızın arkasındaki temel strateji nedir?

Bizim iş yapış biçimimizin merkezinde sürdürülebilirlik var. Kısa vadeli dalgalanmalara göre yön değiştiren bir yapı değiliz. 40 yılı aşkın tecrübemizle sektörü çok iyi analiz ediyor, değişimleri önceden okuyabiliyoruz. Türkiye genelinde yaygın servis ağımız, güçlü teknik kadromuz ve organizasyon yapımızla müşterilerimizin her zaman yanında oluyoruz. Bu da bizi farklı kılan en önemli unsurlardan biri.

Teknoloji yatırımları bugün sektörün en önemli gündemlerinden biri. Siz bu alanda nasıl bir yol izliyorsunuz?

Artık üretimin geleceği çok net: otomasyon, verimlilik, kompaktlaşma, dijitalleşme ve robot teknolojileri. Biz ASTAŞ JUKI olarak bu dönüşümün sadece bir parçası değil, aynı zamanda yön veren tarafız. Kendi ürettiğimiz ve temsil ettiğimiz dünya lideri markalarla üreticilere A’dan Z’ye entegre çözümler sunuyoruz.

Üreticiler açısından en büyük kazanım ne oluyor?

Bugün üreticilerin en büyük ihtiyacı verimlilik. Artan enerji maliyetleri, kalifiye iş gücü ihtiyacı ve finansmana erişim gibi zorluklar karşısında firmalar daha akıllı üretim yapmak zorunda. Bizim sunduğumuz çözümler; iş gücü optimizasyonu sağlıyor, hataları minimize ediyor ve üretim süreçlerini standart hâle getiriyor. Bu da doğrudan rekabet gücünü artırıyor.

“Made in ASTAŞ” sektörde dikkat çekiyor. Bu kavram sizin için ne ifade ediyor?

Made in ASTAŞ, bizim mühendisliğimizin, saha tecrübemizin ve çözüm üretme kabiliyetimizin bir yansıması. Sadece ürün satmıyoruz; müşterilerimizin üretim süreçlerini daha verimli, daha hızlı ve daha sürdürülebilir hâle getiren çözümler geliştiriyoruz. Bu yaklaşım, bizi ülkemizde ve uluslararası arenada farklı bir konuma taşıyor.

Türkiye ve yurt dışı büyüme stratejiniz nasıl şekilleniyor?

Türkiye bizim için güçlü bir üretim üssü ve stratejik bir merkez. Ancak vizyonumuzu yalnızca Türkiye ile sınırlamıyoruz. Yurt dışı pazarlarda da etkinliğimizi artırarak uluslararası ölçekte rekabet eden bir yapı olmayı sürdürüyoruz. Türkiye genelinde olduğu gibi global pazarlarda da organizasyonumuzu güçlendiriyor, müşterilerimize hızlı, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Amacımız; bulunduğumuz her pazarda tercih edilen, güvenilir ve uzun vadeli bir çözüm ortağı olmaktır.

Sektördeki mevcut zorlukları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Gerçekçi olmak lazım; üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle sektör kolay bir dönemden geçmiyor. Ancak bu zorluklar aynı zamanda dönüşümü de beraberinde getiriyor. Otomasyon ve dijitalleşme artık bir tercih değil, zorunluluk. Bu dönüşüme hızlı adapte olan firmalar ayakta kalacak ve büyüyecek.

Önümüzdeki döneme dair hedefleriniz neler?

AR-GE yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Teknoloji geliştirmeye, organizasyonumuzu güçlendirmeye ve müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini sürekli yukarı taşımaya odaklanıyoruz. Hedefimiz çok net: Türk tekstil sektörünün uluslararası rekabet gücünü artıracak çözümler üretmek ve bu alanda öncü olmaya devam etmek.

Son olarak sektöre ve iş ortaklarınıza vermek istediğiniz mesaj nedir?

Biz işimize inanıyoruz, sektörümüze güveniyoruz. ASTAŞ JUKI olarak dün olduğu gibi bugün de üreticilerimizin yanındayız. Güçlü altyapımız, tecrübemiz ve teknolojiye olan yatırımımızla kompakt bir yapı ile yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.

ASTAŞ JUKI, SEKTÖRÜN DÖNÜŞÜMÜNE LİDERLİK EDİYOR

Güçlü teknik altyapısı, yaygın hizmet ağı ve teknoloji odaklı büyüme stratejisiyle ASTAŞ JUKI, sektörün dönüşümüne liderlik etmeye devam ederken; temsil ettiği dünya lideri markalarla büyümesini kararlılıkla sürdürüyor. T-shirt ve polo shirt üretiminden; üniforma, askeriye ve kamuflaj giyime, teknik tekstilden gömlek grubuna, erkek ve bayan dış giyimden chino üretimine ve spor giyime kadar geniş bir üretim segmentine hitap eden ASTAŞ JUKI; kapaklı ve kapaksız cep takma otomatları, cep ağzı kıvırma sistemleri, J dikiş otomatları, lazer destekli kesim sistemleri ve sensörlü robotik çözümler ile üretimde hız, kalite ve standardizasyonu üst seviyeye taşıyor.