Seçim sonunda CHP 35, AK Parti 25, DEM Parti 10, MHP 7, YRP 2, İYİ 1, BBP 1 il belediye başkanlığını kazandı. 30 büyükşehirde başkanlıkların 14'ünü CHP, 12'sini AK Parti, 3'ünü DEM ve 1'ini de Yeniden Refah Partisi (YRP) aldı.

Yerel seçimler; iktidara ‘Ekonomiyi düzelt’ mesajı verirken, muhalefetin yüksek oy almasında emeklilerin çoğunlukla hükümete karşı muhalif duruşu, partilerin kent uzlaşıları ve tüm partilerin başkanlıkta seçtiği isimler başrol oynadı. Belediyecilikten çok geçim standardını yükseltme yönünde net mesaj veren partiler seçmenin oyunu kazandı.

Enflasyonun fiyat istikrarını bozmasıyla birlikte özellikle temel gıda maddelerindeki tatlit ve tağşişin artışına dikkat çeken TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Ekovitrin’deki açıklamalarında, “Konforlar Bozulmadan Enflasyon ile Mücadele Olmaz” diyerek enflasyona dair belirgin açılımlar sergilediler. Dergide yayımlanan “Bu Seçim Anketi Değil, Geçim Anketi” başlıklı NG Araştırma Şirketi’nin analiz sonuçları da dergide enflasyonla ilgili önemli ipuçları verdi.

HALK BELEDİYECİLİKTEN ÖNCE GEÇİM İSTİYOR

24. yılında Nisan ayında 292. sayısını yayımlayan Ekovitrin, ana gündem seçimleri “İktidara Yerel Sandıktan ‘Ekonomiyi Düzelt’ Mesajı” başlığı altında değerlendirdi. Alt başlıklarda enflasyon, hayat pahalılığı, iş dünyasının durumunu rapor ve grafiklerle okuyucusuna aktaran Ekovitrin, kapağında Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan’ın röportajıyla ekonomi, iş dünyası ve sektörel yaklaşımlara ayrıntılı temas etti. İsmail Doğan röportajında her şeye rağmen 2024’ü yatırım ve ihracat yılı ilan ettiklerini açıkladı. İş dünyasının temkinliliğini sayfalarına alan Ekovitrin, Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya’nın ‘Sözümüzün Arkasında Geleceğin Yanındayız” diyerek işini kaliteli yapan, sözünde duran ve müşterisini memnun eden her firmanın kazanacağına işaret etti.

RAPOR VE ARAŞTIRMALARLA TÜRK İŞ DÜNYASI

Kadın girişimcilere yönelik çalışmaların da olduğu dergide, Türk bankalarının dünyada ilk 500 banka arasına girmesi ve Türkiye’de de aynı 7 bankanın kârlılıkta önde olmasına vurgu yapıldı. Bankacılık sektöründeki gelişmenin ekonomiye nasıl katkı vereceğinin sorgulandığı Ekovitrin dosyasında, son dönemde gerçekleştirilen para politikalarının bankacılık sektöründe olumlu karşılandığı belirtildi.

Dünyada ise şirketler bazında iflasların artarak tüm ülkelere yayılacağı, bundan Türkiye’nin de nasibini alacağına ve 2024’ün zor bir yıl olacağına yönelik Allianz raporu ile Türk iş dünyasının temkinliliği ile ilgili AGL Global’in ekonomi değerlendirmesi ve Branchout’un yayımladığı Türkiye’de yatırım iştahındaki artışa yönelik rapor Ekovitrin’in sayfaları arasında okuyucusuna sunuldu. Yine Türkiye’de “İşveren mi yoksa çalışan mı mutlu” araştırması, TÜSİAD’ın girişimcilik raporu, EY’nin dünya CEO görünümü ve sigorta sektörü raporları Ekovitrin’de ilgi çekici yazılar olarak yerini aldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in fındıkta merkezin Türkiye’ye alınma çalışmalarının anlatıldığı “Dünya Fındık Borsası’nın Merkezi Ordu’da Kurulacak” başlıklı haber Ekovitrin’de dikkat çeken yazılar arasında. Yine iş dünyasına yönelik raporlardan teknoloji ile ilgili “Trilyon $’lık Yatırımlar Siber Saldırıları Önleyemiyor” başlıklı değerlendirme iş dünyası analizleri arasına girdi.

YÜKSEK ENFLASYON SEÇMENİ KÜSTÜRDÜ

Ekovitrin analiz, yorum ve köşe yazılarıyla ufukları açmaya devam ediyor. Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamumran Abacıoğlu "Seçim Analizi: Enflasyon Seçmeni Küstürdü", Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata "Seçim Bitti, Halkın 'Geçim Derdi' Başladı" başlıklı makaleleriyle yerel seçimleri analiz ettiler.

Tümay Mercan “Çalışana Çelme Takan Yöneticiler”, Tuba Saraçoğlu “ABD, AB ve Japonya’nın Yönetim Tarihçesi”, Işılay Reis Yorgun “Tarımın Geleceğine Umutla Bakan Genç Çiftçilere İhtiyaç Var”, Av. Ahmet Burak Yalçın “Kira Sözleşmelerinde Depozito ve Detayları” ve UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin “İntermodal Taşımacılık Kalite ve Maliyet Avantajı Sağlar” başlıklı makaleleriyle okuyucusunun karşısına çıktı.

Ekovitrin yazarlarından Sedat Yılmaz “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” başlıklı makalesiyle enflasyon başta Türkiye’deki olumsuzlukları iş dünyasının önde gelen ismini kaynak göstererek verdi. Enflasyonla toplumun bir kesiminden diğer kesimine servet transferi yapıldığına vurgu yapan Yılmaz makalesinde, zenginlere yönelik servet vergisine de dikkat çekti. Yüksek enflasyon sebebiyle iflasların ve gelir dengesizliğinin artabileceğinin altını çizen Yılmaz, enflasyonda çözüm için Japon usulünü önerdi.

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