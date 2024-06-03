EKONOMİDE VE ŞİRKETLERDE DÖNÜŞÜMLE GELEN BÜYÜK GÜÇ

Dünya; jeopolitik riskler, sıcak çatışmalar, navlun fiyatları, üretimde ortaya çıkan aksaklıklar sebebiyle ekonomik açıdan daralmaya doğru yol almasına karşılık Türkiye 2024 yılının daha ilk çeyreğinde tüketim ağırlıklı da olsa yüzde 5,7’lik büyüme ile dikkat çekti. Ülke 2023 yılı ilk çeyreğinde yüzde 4’lük bir büyüme kaydetmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki ekonomi yönetimi yüksek enflasyon ve faiz oranlarına rağmen kısa zaman içinde ekonomiyi toparlayacaklarına dair bir güven oluşturdu. Türk Lirası’nın değerlenmesi, dövizin eski yükseliş hızını kaybetmesi, cari açık ve bütçe dengesindeki iyileşmelerin görülme ihtimali giderek artıyor. Enflasyonu düşürmek için yürürlüğe konan uygulamalar, tasarruf tedbirleri, para politikaları belki de imkânsızı kısa bir zamanda başarmanın arifesinde.

Özetle; uygulanan yeni ekonomik program ihracat ve cari açık üzerinde olumlu etkisini göstermeye başladı. Ülke not görünümü pozitife döndü. Tasarruf tedbirleriyle birlikte bütçe açığı ve enflasyonda önemli düşüşlerin olacağı öngörülüyor. Yeni ekonomi programının üzerindeki sis perdesi giderek kalkıyor. Türkiye ekonomisi, yabancıların da ifadeleriyle uygulanan program ve üretim gücüyle ışık saçıyor. Ekovitrin söz konusu gelişmeleri kendi penceresinden yorumlayarak Haziran ayındaki sayısında okuyucularına aktardı.

FAİZİN NET ETKİSİ 2028’E KADAR SÜRECEK

Pandeminin etkisini üzerinden atamayan Türk ekonomisinin, geçmişte uygulanan dalgalı para ve maliye politikaları, tüketim ve ithalat ağırlıklı büyüme, ihracatın reel ekonomiye olan zayıf desteği, tasarruf eksikliği, seçimler ile jeopolitik risklerin 2023 ve 2024 yıllarında enflasyonu son yılların zirvesine taşıdığını belirten Ekovitrin, ‘Haziran ayından itibaren devreye girmesi beklenen dönemsel baz etkisi geçince enflasyon yeniden yükselir mi?” diye sordu ve bunun cevabını aramaya çalıştı.

Uygulanan para politikaları gereği net faiz gelirlerindeki artışların 2028’e kadar hız kesmeyeceğine dair hazırladığı rapor analizinde bankalardaki kârlılık ve aktif büyümenin devam edeceğini yazan Ekovitrin, enflasyonla ilgili incelemesinde CDS’lerin 260’lara inmesine ve kredi derecelendirme kuruluşlarının pozitif not görünümüne rağmen fiyat artışlarındaki yükselişin henüz direncini kaybetmediğini belirtti. Dergi, enflasyondaki yüksekliği, “Tüketim malı ithalatının dizginlememesi, kredi büyümesi, bankalardaki döviz mevduatının erimesi ve yüksek enflasyon beklentisinin halen silinememesi fiyat artışlarını körüklüyor” şeklinde ifade etti.

MADENCİLİK VE TURQUALITY; İKİ SÜPER GÜÇ

Türkiye’nin çalışan, üreten gücü yüksek, kaynakları bol. Turquality anlayışı yaygın bir hal alırsa dış ticaret dengesi, bu bağlı olarak cari açık ve bütçe dengesi yerli yerine oturacak. Madencilik ve Turquality Türkiye’nin gelişmiş ülkeler sınıfına girmesi için elimizdeki iki süper güç.

Ekovitrin Haziran sayısında incelediği Türk topraklarındaki madenleri ülkeyi tek başına gelişmiş ülkeler arasına atabileceğini yazdı. Mevcut maden kaynaklarının kısa sürede 2,5 – 3 trilyon dolarlık bir destek vermesiyle günün şartlarına ve konjonktüre göre hareket edildiğinde, ülkenin üstesinden gelemeyeceği ve çözemeyeceği hiçbir sorun bulunmadığını belirten Ekovitrin, Madencilik Dosyası’nda özellikle kaynakların daha rantabıl hale getirilmesi için yapılması gerekenleri ifade etmeye çalıştı ve bugün henüz 10 milyar dolar ticaret hacmindeki madenciliğin 30 kat büyüyerek Türkiye’yi yüksek refah ve kalkınma dolu günlere götürebileceğini sayfalarına aldı.

SEKTÖRLER VE İŞLETMELERİMİZ DİNAMİK VE CANLI

Dinamik bir ekonomiye sahip Türkiye’de işletmeler kendi sektöründe adeta üretmek için yarışıyor. Ekovitrin’in Haziran kapağına taşıdığı Talay Logistics de 10 yıllık bir kuruluş hikâyesi olmasına karşılık alanında zirveye oynuyor. İsim ve kurumsal dönüşümünden sonra daha da güçlendi. Günde 350 navlun teklifi, ayda 7 bin operasyon yapan firma hedefini daha yükseklere taşımak için çalışan ve Ekovitrin kapağında ‘Dönüşümle Gelen Büyük Güç’ başlığı ile ifade edilen Talay Logistics’in CEO’su Onur Talay, şirketi ilk kurduklarında intermodal taşımacılığa odaklandıklarını hatırlatarak, “Şimdi sektörün her alanında varız. Kendimizi ispatladık ve uçtan uca hizmet veren bir lojistik şirketi hâline geldik” dedi.

Ekonomideki canlılığı iş dünyası oldukça net yansıtıyor. Yeter ki önleri açık olsun. Bunlardan biri de İstanbul Holding. İş insanı Murat Kalsın, İTO üyesi 100 girişimciyi bir araya getirerek İstanbul Holding’i kurdu. İstanbul Holding ilk yatırımını tarım sektörüne yaparak üretimde farkındalık çalışmasını hayata geçirdi. Holding daha kuruluşunun ilk yılında Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ile kısa zamanda 1 milyar dolarlık yatırımı hedefliyor.

EKOVİTRİN YAZARLARINDAN ETKİLİ DEĞERLENDİRMELER

Ekovitrin analiz, rapor ve haberleriyle gelişen olayları okuyucusuna aktarırken köşe yazıları da yorumlarıyla olayların daha net anlaşılmasını sağlıyor. Haziran sayısında Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata "Yaz Aylarında Enflasyon Düşecek Bolluk Bereket Gelecek mi?" başlıklı editör yazısıyla ekonomiyi sorguladı. Sedat Yılmaz “İşten Değil Dişten Artar” makale başlığıyla tasarrufun önemine dikkat çekti. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Hazar Vural Jane, “İran Helikopter Kazasının Ardından İran” başlıklı yazısı ile Orta Doğu için önemi haiz İran’ın son durumunu kaleme aldı. Tümay Mercan “Elazığ’a Yatırım Yapar mısınız?” diyerek iş dünyasını Anadolu’ya yatırıma çağırdı. Tuba Saraçoğlu “Başarılı Şirketlerin Ortak Noktası, Kurum Kültürü”nü anlatırken Av. Ahmet Burak Yalçın da, makalesinin başlığını “Hatalı Tıbbi Uygulamadan (Malpraktis) Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk” şeklinde seçti. UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin de makalesinde “Proje Lojistiği Farklı İhtiyaçlara Cevap Verebiliyor” başlığıyla lojistik sektörü değerlendirmelerini Ekovitrin sayfalarına taşıdı.

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