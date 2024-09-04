TÜRKİYE YATIRIMDA GÜVENLİ MERKEZ

Küresel durgunluğa rağmen uluslararası doğrudan yatırımda giderek ağırlığını koyan Türkiye’yi sayfalarına alan Ekovitrin, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı röportajıyla yatırımcılara mesajlar verdi. Ekovitrin, Başkan Mahmut Asmalı’nın ifade ettiği “Doğrudan yatırımların hacminde küresel ölçekte yaşanan daralmaya karşın, Türkiye’nin uluslararası yatırımlarda cazibe merkezi olma niteliği sürmektedir. Son dönemde özellikle Çin menşeli otomobil üreticilerinin yatırım için ülkemizi tercih etmesi, tesadüf değildir” sözleriyle röportajı özetledi. Türkiye’nin pozitif büyüme serisini devam ettirdiğini belirten Mahmut Asmalı, “Ülke olarak yatırımda güvenli limanız” dedi.

VERGİ REKORTMENİ SELÇUK BAYRAKTAR

Türkiye’nin 2023 gelir ve kurumlar vergisi rekortmenlerini sayfalarına alan Ekovitrin, Baykar Grubu’nun vergide yükselişini okuyucusuna aktardı. Dergi, “Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve üçüncü sırada Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç yer aldı” ifadesini kullandı.

Dergi Eylül sayısında Baykar Grubu için, “Tüm yatırımlarını ve Ar-Ge çalışmalarını öz kaynakları ile finanse eden Baykar, Ağustos 2024 itibarıyla 4900’den fazla personel istihdam ediyor. Bugüne kadar devletten teşvik ya da hibe almadığını ve banka kredisi dahi kullanmadığını açıklayan firma, elde ettiği tüm gelirleri Ar-Ge ve üretim faaliyetlerine yatırım yaparak büyümeye devam ediyor” bilgisini verdi.

Diğer yandan Türkiye ekonomisini yakından ilgilendiren diğer konu sanayi üretimindeki gelişmeler oldu. Ekovitrin sanayideki gelişmeleri İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı İkinci 500 Şirketleri raporuyla yorumladı. Dergi, İSO İkinci 500 Şirketleri'nde 2023 yılı itibariyle üretimden satışların yüzde 13,7 oranında düştüğünü, kârlılığın azaldığını, Türkiye sanayiinin geçen yıllara göre düşük seviyede seyrine dikkat çekti.

KRİPTO PARA PİYASASI SİYASİ BİR ARAÇ MI?

Derginin üzerinde durduğu diğer konu kripto para piyasası oldu. "Daralan ekonomileri sebebiyle doğrudan ve portföy yatırımlarıyla fon çekmede zorlanan devletler çıkış yolunu kripto para piyasasında buldu" değerlendirmesiyle kripto paraya el atan Ekovitrin, diğer taraftan küresel güçlerin kripto parayı siyasi bir silah olarak kullanabildiğini ve özellikle kripto para borsası Binance'ın Filistinlilerin hesaplarına el koyması ve yatırımcıların blockchain sistemiyle ilişiğini kesmesini sayfalarına aldı. Dergi, kripto paranın Binance ile birlikte bir siyasi silah olarak kullanılabileceğine işaret ederken, İslâm Dini açısından kripto paranın kullanımını sorguladı.

Ekovitrin gelişmeyle ilgili "Dijital para çıkarma konusunda çalışmalarını yavaşlatan devletler, küresel kripto piyasasındaki devasa küresel parayı kendilerine çekmek ve siyasi baskı aracı olarak kullanmak istiyor. Son dönemdeki resesyon ve jeopolitik kriz ortamıyla atağa kalkan kripto paralar başta ABD ve İsrail gibi devletlerin zorlayıcı gücü şeklinde ortaya çıkıyor" yorumunu yaptı.

ENFLASYON VE FAİZİN NETİCESİ KONKORDATO

Son dönemde gündem olan şirketlerdeki konkordato gelişmelerini inceleyen Ekovitrin, artış gösteren olayların yüksek enflasyon, yüksek faiz ve finansmana erişememenin sonucu olarak ortaya çıktığını belirtti. Ekovitrin konkordato ile ilgili; İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın 2018 ve 2019 yıllarını hatırlatarak konunun istismar edilmesi yoluyla birtakım acı tecrübelerin yaşandığına dikkat çektiğini ve konkordatonun hukuki olarak daha farklı ele alınması için son 1 yıldır TOBB bünyesinde gerek İSO olarak Adalet Bakanlığı ile görüşmeler yaptıklarını söylediği sözlerini sayfalarına aldı. Dergi, Erdal Bahçıvan'ın "Konkordato kamu ve finansal alacaklar için de geçerli olmalı" sözünü dosyaya ekledi.

Ekovitrin, tek kutupludan çok kutuplu dünyaya doğru giden ve her gün küresel güçlerin baskısı altında olmasına rağmen barışa ulaşmak için çeşitli yollar arayan milletlerin yeni çözümlere koştuğunu yazdı ve “Türk dünyasının küresel barışın yeni teminatı” olacağına dair bir dosya hazırladı.

YAZARLAR YORUMLARIYLA UFUK AÇIYOR

Ekovitrin yazarları gündeme dair yorumlarıyla yine yeni açılımlar yapıyor. Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata "Yeni Dünya Düzeni" başlıklı "Editör" yazısında küresel güçlerin ellerindeki gücü pekiştirmek için her şeyi meşru gördüklerine vurgu yaptı ve hak, hukuk, adalet ve insan hakları kavramının giderek dünya üzerinde etkinliğini kaybettiğini kaleme aldı.

2024 yılının ikinci yarısından itibaren makro verilerde düzelme gözlendiğine işaret eden Sedat Yılmaz, “Ekonomi ‘Krizden Çıkış’ Sinyalleri mi Veriyor?” başlığıyla baz etkisindeki enflasyon, cari denge ve bütçe dengesiyle ilgili son gelişmeleri aktardı. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tümay Mercan çok tartışılan "Mobbing Üreten Şirketler ve Kurumlar" başlığını kullanarak iş dünyası sorunlarından birine parmak bastı. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) öğretim görevlilerinden Dr. Beyhan Yaslıdağ "Kripto Paralar Servet Aracı mı Yoksa Servet Düşmanı mı?" sorusuyla kripto para dünyasındaki bilinmeyenleri yazdı. Yine İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) öğretim görevlilerinden Dr. Hazar Vural Jane de "İsrail Gerçekten Ateşkes İstemiyor" başlığı altında Orta Doğu'daki gelişmeleri yorumladı. Ekovitrin dergisinin hukuk yazarı Avukat Ahmet Burak Yalçın ise "Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu)" olayını sayfasına aldı.

Ekovitrin Dergisi, yaz tatili sonrası yeni yayın dönemiyle bilinmeyenleri ve bilinmek istenenleri yine okuyucusuna aktarmak için gayret göstermeye devam edecek.