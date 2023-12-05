23 yıldan beri istikrarlı bir şekilde yayınlanan, sadık okuyucu ve reklam veren sayısı sürekli artan Ekovitrin, aylık ekonomi dergiciliğinde marka değeri ve bilinirliği yüksek bir yayın organı olarak yeni yıl ile birlikte 24’üncü yıla yürüyor.

ARALIK SAYISINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR ŞÖYLE

İŞGALLE NATOLAŞTIRMA HAREKATI

Ekovitrin Dergisi, Aralık sayısında yine birbirinden değerli konularla okuyucusunun karşısına çıktı. İsrail vahşetinin devam ettiği bu ayda da Filistin’deki katliama yönelik dünyanın sessizliğini hayret ve esefle karşılayan Ekovitrin, ABD ve Avrupa destekli İsrail’in 3’üncü dünya savaşı çıkarmak için tüm gücüyle çalıştığını dile getirdi ve “BM’nin iyice değersizleştirilği ve IMF’nin önemsizleştirildiği” ortamda ilk etapta Akdeniz, Karadeniz ile Hint Denizi’nin NATO’laştırılma faaliyetinin artacağına dair öngörüde bulundu.

İsrail’in Gazze’ye saldırılarının sebebi ‘vaadedilmiş topraklar’ gibi gösterilse de asıl meselenin Doğu Akdeniz’deki enerji kavgası, devamında 3’üncü dünya savaşı ve işgalci eylemlerin olduğu apaçık gözleniyor. Dolayısıyla Doğu Akdeniz’deki doğalgaz ve petrol yatakları, bölgesel sorunu devamlı gündemde tutuyor.

ENERJİ TRANSFERİNDE BÖLGESEL GÜÇ

Ekovitrin Dergisi aynı paralelde verdiği mesajların yanında Aralık sayısında enerjide merkez transfer ülke konumundaki Türkiye’yi yine başta yenilenebilir enerji kaynakları (YEKA), doğalgaz, petrol ve kömür açısından ele alarak analiz, haber ve röportajlarla değerlendirdi.

Ekovitrin, sektörde eski markada yeni Solarred Solar Montaj Sistemleri’nin Yönetim Kurulu Başkanı A. Kadir Aslan röportajı ile güneş merkezli geleceğin enerjisi YEKA’nın önemini ve Solarred’in sektördeki başarılarını sayfalarına taşıdı. Dergi YEKA’nın yanı sıra atom ve hidrojen enerjilerine de atıflar yaparak enerji dosyasının kapsamını genişletti.

THY VE TURKISH CARGO’NUN BAŞARISI

Ekovitrin; sürekli zirveye uçan Türk Hava Yolları ve Turkish Cargo’yu THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ‘ın ABD’ye yönelik 13’üncü hat olan Detroit frekansının hizmete girmesiyle medyaya yaptığı açıklamalarını, diğer taraftan hizmet ihracatçılarının başarılarını ulaştırma sektörü başlığı altında okuyucusuna duyurdu.

Yine lojistikte rekabetin merkezindeki Türkiye’nin stratejik faaliyetlerinden tedarik sürecinin son noktası perakende taşımacılığını gündeme taşıyan Ekovitrin, ülkenin büyümesine önemli katkıda bulunan perakende lojistiğindeki meselelerden, drone taşımacılığına kadar bir çok konuya sayfalarında yer verdi.

Tarımda üretimde dünya birinciliğini elimizde tuttuğumuz fındık meselesine bir dosya ile açıklık getirmeye çalışan Ekovitrin, fındık analizini Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in açıklamalarıyla destekledi.

10 KİŞİDEN BİRİ BORSA YATIRIMCISI

Ekovitrin, “Borsa İstanbul’da halka arzlar Kasım ayında devam ediyor. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, ‘Türkiye’de 10 kişiden biri borsa yatırımcısı’ diyerek olayı özetlerken 11 aylık dilimde 64,3 milyar TL’lik bir meblağ ile 46 şirketin halka arz olması dikkatlerden kaçmıyor” ifadeleriyle borsadaki yatırımların artarak süreceğine işaret etti. Dergi, borsanın ilgi görmesinde para politikalarına dikkat çekti ve “faiz artırmada sona yaklaşan TCMB’nin para piyasalarını ateşleyeceğini” dile getirdi.

Farklı konularda haber, analiz ve araştırmalarıyla iz bırakan Ekovitrin Aralık sayısında; 2024 yılı başından itibaren uygulanacak enflasyon muhasebesi, son günlerde gündeme meşgul eden “gizli fon”, 434 milyar TL’lik “BİT” pazarının 10 milyar dolarlık ihracatı, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin etkinlikleri, kültür, sanat ve sağlığa dair yazılar, mesleki teknik eğitime yönelik faaliyetler, iş bulmanın kolay yolları, elektrik sektöründe denetime dair sorunlar, Halkbank’ın binlerce girişimci kadına yaptığı destekler, bankacılık sektöründe sendikasyonlar ve yeni ödeme sistemleri konuları dikkat çekti.

YAZARLARDAN İSABETLİ YORUMLAR

Ekovitrin yazarları her zaman olduğu gibi yorumlarıyla gündemi tuttu. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata “Enflasyon Canavarına Nasıl Direnebiliriz?”, Ekovitrin Yayın Kurulu Üyesi Bilal Koçak’ın “Ekonomi İhracatla Büyüyor”, Eda Karadağ’ın “2024 Yılı Beklentileri Şekillenmeye Başladı”, Sedat Yılmaz’ın “Düşen CDS’ler İstikrarın Ne Kadar Habercisi?”, Prof. Dr. Halit Tanju BESLER'in "Kanser Hastaları İçin Beslenme Planı", Dr. Şaban Onur Viga'nın "Avrupa Enerji Krizi ile Yılı Kapatacak", Tuba Saraçoğlu'nun "Başarı Odaklı Şirketlere Değer Katacak Stratejiler", Neslihan Maltepe'nin "Kadının Yeri", Gülaçtı Şen'in "Perakende Lojistiğinde Drone Teknolojisinin Kullanımı", Çağdaş Ateş'in "Perakende Lojistiğinde Karşılaşılan Zorluklar", Semanur Yalçın'ın "Tekstil ve Perakende Lojistiği", Tümay Mercan'ın "KOBİ'lerde Ar-Ge Yılı Olsun mu?" ve Av. Ahmet Burak Yalçın'ın "5 Yıl Beklemeden Kira Artışı İmkânı Kira Uyarlama Davası" başlıklı yazılarıyla ekonomik, politik ve sektörel değerlendirmeler yaptılar.

Gündemin en ilgi çekici gelişmelerini okuyucusuna aktaran Ekovitrin, tüm yayın bayileri, D&R mağazaları, online Türk Telekom e-dergi platformları ve Dünya Store’da okuyucusuna ulaşıyor.

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