TÜRK MÜTEAHHİTLERİN ULUSLARARASI BAŞARISI

Türk müteahhit firmalar, “Dünyanın En Büyük 250 Müteahhidi” listesinde ağırlığını her geçen yıl artırıyor.

Ekovitrin Türkiye ekonomisine önemli katma değer sağlayan Türk müteahhitlerini Kuzu Grup nezdinde kapağına taşıdı. Dergi taahhüt sektörüyle ilgili, “Yurtdışı hizmet kalemleri içinde 500 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşan müteahhitlik sektöründe her yıl başarılı firmaların sayısı ve getiri potansiyeli giderek artıyor. Dünya inşaat sektörünün etkin yayınlarından ENR Dergisi'nin ‘Dünyanın En büyük 250 Müteahhidi’ 2024 yılı listesinde 43 Türk müteahhitlik şirketi yer aldı. 137 ülkede faaliyet gösteren Türk şirketlerinden biri ilk 50’de, 6’sı ilk 100 müteaahhit arasına girdi. Firma sayısı bakımından Türkiye, Çin'den sonra ikinci sırada, uluslararası gelirlere göre de 8'inci sıraya yerleşirken gücünü tüm dünyaya gösterdi” değerlendirmesini yaptı.

İŞ DÜNYASININ TERCİHİ DENGELİ BÜYÜME

Ekovitrin Ekim sayısında her zaman olduğu gibi makro ekonominin yanında mikro ekonomi alanında fuarlar ve gerekse firmaların başarılarını okuyucularına aktardı. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın özel röportajında Türkiye hakkında genel bir çerçeve çizerken ekonomideki sorunları da masaya yatırdı. Enflasyondan, istihdama, sanayiden büyümeye birçok konuya temas etti ve “İthalat ile büyümek yerine dengeli GSYH’i tercih ederiz” dedi.

Dördüncü çeyreğin ilk ayına makro ekonomi açısından moralli giren Türkiye, dünyanın faiz indirimleriyle gevşeme yolunu seçtiği süreçte enflasyonu tek hanelere indirme yolundaki çabalarını sürdürüyor. Politika faizinin altına ineceği gözlenen TÜFE’de baz etkinin sona ermesiyle gideceği yön hesaplanırken diğer yandan faiz indirimlerine 4Ç24’ün hangi ayında başlanacağı veya 1Ç25’e mi sarkacağı merak edilen konular arasında.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye savunma sanayinde üretimin yanında ihracatta da her yıl yükseliş yönünde ivme kazanıyor. 7 milyar dolar ihracat büyüklüğüne ulaşan savunma sanayi hava savunmasında Çelik Kubbe projesini yerli imkânlarla hayata geçirdi. Ekovitrin’in ayrıntılı şekilde sayfalarına aldığı hava savunma projesinin yanında İHA-SİHA tedarikçiliğinde Türkiye’nin Çin’i geçmesi ve özellikle insansız savaş uçağı Kızılelma’nın geleceğin yeni savaş konsepti olacağına dair açıklamalar derginin savunma sanayi alanında verdiği bilgilerin özünü teşkil etti.

TÜSİAD RAPORU VE YATIRIM FONLARI

Enflasyonun odağında en önemli sektörler arasında bulunan perakende zincirindeki çözüm bekleyen sorunları bir raporla gündeme taşıyan dergi, TÜSİAD’ın perakende raporunu okuyucuyla paylaştı. Yine cari açığın karşılanmasında en büyük desteklerden olan yabancı ziyaretçi sayısı, elde edilen gelir ve kruvaziyere yönelik turizm sektöründeki olumlu gelişmeler de yine Ekovitrin’in bu ay ilgilendiği konular arasında yerini aldı.

EN POPÜLER YATIRIM FONLARI

Her sayısında piyasaları yakın takibe alan Ekovitrin, Ekim’de yatırım fonları ve kripto para ile ilgili son gelişmeleri sayfalarına aldı. “Ne Döviz, Ne Faiz, Ne Altın… En Popüler Yatırım Fonları” başlığıyla bir yıllık bir fon değerlendirmesi yapan dergi, kripto para ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) aldığı kararı ve kripto piyasasının gidişatını değerlendirdi.

EĞİTİM DÜNYASI

Türkiye’nin en büyük vakıf eğitim kurumlarından İstanbul Aydın Üniversitesi’ndeki (İAÜ) gelişmelere de yer veren Ekovitrin, üniversitenin Tıp Fakültesi akademik yılı açılışını, sağlık ve matematik gibi alanlarda gerçekleştirilen etkinlikleri kamuoyuna duyurdu.

YAZARLAR GELİŞMELERİ NASIL YORUMLADI?

Ekovitrin yazarları Ekim’de olayları değerlendirmede yine projektör oldular. Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata "Ekonomide Olumlu Sinyaller" başlıklı "Editör" yazısıyla genel bir çerçeve çizerken İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tarık Oğuzlu “Yeni Dünya Düzeninin Kodları” başlıklı makalesiyle üçüncü dünya savaşıyla ilgili yorum yaptı. Sedat Yılmaz, “Ekonomide Önce Kâr Değil Ar Gelir” başlıklı yazısıyla ticari ahlâkı öncelik yaptı. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tümay Mercan " “TRB 1 Bölgesi”ne Turizm Yatırımını Düşünün" diyerek turizm adına önemli bilgiler verdi. Neslihan Maltepe “Gastronomi Festivalleri ve Gaziantep Örneği” başlığını kullandığı yazısında gastronomi merkezinden seslenirken, Ekovitrin dergisi hukuk yazarı Avukat Ahmet Burak Yalçın ise "Boşanma Davası” başlıklı yazısıyla önemli ip uçları verdi. Tuba Saraçoğlu da “Türkiye – ABD Ekonomik İlişkileri ve 2024 BM Genel Kurulu” başlıklı yazısıyla gündemi yorumladı.