TÜİK verilerine göre Aralık ayında alt endekslerde farklı yönlü hareketler gözlendi. Tüketici güven endeksi aylık bazda yüzde 1,8 azalarak 83,5 seviyesine gerilerken, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 artışla 103,7’ye yükseldi.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,4 artarak 112,3, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 115,4 değerini aldı. Buna karşın inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 düşüşle 84,5 seviyesine indi.

Ekonomik güven endeksinin 100 eşik değerinin altında kalması, genel ekonomik beklentilerde temkinli görünümün sürdüğünü gösterirken; hizmet ve perakende ticaretteki artışlar iç talep tarafında görece canlılığa işaret etti.