Yılın ilk iki ayında yabancı turist sayısında yüzde 37’lik artış yaşandı

Türkiye’yi bu yılın ilk iki ayında yaklaşık 4 milyon yabancı ziyaret etti. Yabancı turist sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artış yaşandı.

Türkiye, 2023 yılının ilk iki ayında 3 milyon 876 bin 381 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. İki aylık dönemde artış oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,31 oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Rusya Federasyonu yüzde 105,99 artış ile ülkemize ocak-şubat döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke oldu. Bulgaristan yüzde 33,19 artış oranıyla ikinci, Almanya yüzde 24,6 artış ile üçüncü sırada yer aldı. İran ile Gürcistan da sırasıyla Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasına girdi. İlk iki ayda Rusya’dan 507 bin 513, Bulgaristan’dan 318 bin 11, Almanya’dan ise 288 bin 124 kişi ağırlandı.

Şubat ayında da sıralama değişmedi

Türkiye’ye şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 21,35 artış ile 1 milyon 870 bin 414 yabancı ziyaretçi geldi. Rusya Federasyonu, şubat ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yüzde 103 artış ve 227 bin 965 kişi ile birinci olurken, Bulgaristan yüzde 17,14 artış ve 150 bin 873 kişi ile ikinci, Almanya da yüzde 15,16 artış ve 148 bin 169 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Almanya’yı İran ve Gürcistan takip etti.