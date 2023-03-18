Yeşilyurt’ta kurulan konteyner çarşılar için kura çekimi yapıldı

Malatya’da ekonomik hayatın hareketlenmesi, ticaretin devam etmesi ve hayatın normale dönmesi için harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi tarafından dört farklı mahalleye kurulan ‘Konteyner Çarşı’ alanlarında yapımı tamamlanan işyerlerinin kuraları çekildi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen iki büyük depremden çok büyük oranda etkilenen Malatya’da ticaretin yeniden hareketlenmesine yönelik başlatılan çalışmalara Yeşilyurt Belediyesi’nden de destek geldi.

Yaşanan büyük depremin ardından işyerleri yıkılan ve kullanılamaz hale gelen esnafların ticari hayatlarına devam etmesi için Yeşilyurt İlçesinde ‘Konteyner Çarşı’ modeli hayata geçirildi.

Yeşilyurt Belediyesi Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla, Turgut Özal, Gündüzbey ve Dilek’in yanı sıra Çırmıktı bölgesi Hıroğlu, Mullakasım ve Hamidiye Mahallelerininde Konteyner Çarşılar kuruldu. Yeşilyurt Belediyesi ekiplerinin yoğun gayretleri sonucunda büyük bir kısmı tamamlanan çarşı alanlarında kuaför, tuhafiye, kırtasiye, kasap, manav ve börekçi gibi işyerlerinin haricinde farklı meslek gruplarına ait hizmet mekanları da yer alıyor.

Esnafların ticari hayatlarına devam etmesi ve Malatya’da hayatın normale dönmesi amacıyla tasarlanan Konteyner Çarşı alanlarında yapımı tamamlanan işyerlerinin kura çekimleri yapılarak hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Büyük bir heyecanın yaşandığı kura neticesinde yeni işyerlerine kavuşan esnaflar, Yeşilyurt Belediyesine sunulan imkânlardan dolayı teşekkürlerini sunarken, “Allah devletimizden ve belediyemizden razı olsun, büyük bir felaket yaşıyoruz bu dönemde esnaflarımızın işlerine devam etmesi için yeni alanlar kuruluyor, el ele verip bu zorlu günleri atlatacağız, bizde işyerlerimizde ticaretimizi sürdüreceğiz, emeği geçenlerden Allah razı olsun” şeklinde konuştular.

Yeşilyurt’un farklı mahallelerinde kurulan işyerlerinin kura çekimlerine hız verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Hizmetleri Müdürü Emin Gölgeli ise, “Yeşilyurt Belediyesi olarak her türlü şart ve durumda esnaflarımızın yanındayız. Şehrimizde hayatın normale dönmesi için ekonominin yeniden eski günlerine dönmesi gerekiyor. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’ın talimatıyla ilk etapta dört ayrı mahallemize yeni iş alanları kurarak esnaflarımızın ticaretini sürdürmesi ve hemşehrilerimizin de alış veriş yapmasına imkan sunmuş oluyoruz. Esnaflarımızın mağduriyetini gidermek için elimizden geleni yapıyoruz. Yapımı tamamlanan prefabrik işyerlerimizin kuralarının çekimlerine bugünden itibaren hız verdik. Yeni işyeri konteynerlarımız yerleştikçe kura çekimlerine devam edeceğiz. Bizler esnaflarımız ve hemşehrilerimizle birlikte el ele verip yaralarımızı sarmaya gayret ediyoruz, bugünleri birlik ve beraberlikle atlatacağız. Esnafımıza hâyırlı ve bereketli kazançlar temenni ediyoruz” diye konuştu.