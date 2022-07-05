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Vatandaşın indirim sevinci kursağında kaldı! 'Benzine zam geliyor'
Akaryakıt fiyatları gün geçtikçe değişmeye devam ederken Türkiye, bayrama akaryakıt zammıyla girmeye hazırlanıyor. 7 Temmuz çarşamba gününden itibaren benzin grubunda 96 Kuruş zam bekleniyor.
Ekonomi 05.07.2022, 09:37 05.07.2022, 09:50
96 KURUŞ ZAM GELECEK
Ay başında benzine gelen 2 lira 13 kuruş indirimin ardından 7 Temmuz çarşamba gününden itibaren 96 kuruş zam bekleniyor.
29-30 Haziran tarihlerinde de motorine toplamda 3 lira 34 kuruşluk indirim gelmişti.
Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 25,20 liradan satılıyor.
LPG litre fiyatı indirimin 10,70 liradan satılıyor.
Brent petrol 114,32 dolara kadar yükseldikten sonra hafifçe geri çekilerek (saat 07:55 itibarıyla) 113,60 dolar noktasına geldi.