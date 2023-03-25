Togg Samsun’da görücüye çıktı

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda görücüye çıktı. Togg’u incelemek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), TX10 modelini Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda sergiledi. Samsun’da görücüye çıkan 523 kilometre menzili olan TX10 modelli araca vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Anadolu rengiyle sergilenen Togg’a binerek detaylı şekilde inceleme fırsatı bulan vatandaşlar gururlandıklarını ve ileride otomobile sahip olmak istediklerini söylediler. Togg görevlileri ise vatandaşların araba hakkındaki sorularını cevapladı.

Vatandaş yorumları

Togg’u görmeye gelen vatandaş Mustafa Aslandağ, "İçi umduğumdan daha geniş çıktı. Televizyonda gördüğümden daha büyük geldi. Son derece kaliteli ve premium bir hava verdi. Çok beğendim ve imkanım el verdikçe almayı düşüyorum” dedi.

Vatandaş Ali Karaçuha, "Çok güzel buldum. Togg bizim gurur kaynağımızdır. Şu an sevinçten ne diyeceğimi bilemiyorum. Onur duydum. Çok geç kalınmış bir araçtır. Bugünleri de gördük” diye konuştu.

Mehmet Şahin isimli bir vatandaş ise "Bizim üretimimiz, bizim yerli otomobilimiz gurur ve zevk duyuyorum. Rabb’im daim etsin, başarılar diliyorum. Gerçekten çok güzel ve çok mutluyum. Bu bizim ve gurur duyuyoruz. Rabb’im İnşallah herkese almak nasip etsin" şeklinde konuştu.

Togg 1 ay boyunca Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşların ziyaretine açık olacak.