TEB, yılın üçüncü çeyreğinde TL kredilerde yüzde 19 büyüyerek, ekonomiye desteğini sürdürdü

30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 25 artarak 134.5 milyar TL’ye ulaşırken, net kârı 1,151.7 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 60’ını oluşturdu.

Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in yılın üçüncü çeyreğinde toplam kredileri 80.3 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise yüzde 26 oranında artarak 91.3 milyar TL oldu. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde de istikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdüren TEB’in özkaynakları 11.2 milyar TL olurken, sermaye yeterlilik rasyosu hedef rasyo olan yüzde 12’nin oldukça üstünde, yüzde 19.01 oranında gerçekleşti.

CEPTETEB büyümeye devam ediyor

Yılın üçüncü çeyreği sonunda, TEB müşterilerinin alternatif dağıtım kanallarını kullanım oranı yüzde 83.2 olurken; online bankacılık aktif müşteri sayısı 1.8 milyonu, mobil bankacılık aktif müşteri sayısı ise 1.7 milyonu aştı. CEPTETEB Mobil Uygulaması’na yapılan yatırımlar üçüncü çeyrekte de hız kesmeden devam etti.

Tasarruf etmek isteyenler TEB Marifetli Hesap’ı tercih ediyor

TEB, Marifetli Hesap ile Türkiye’de tasarruf alışkanlığını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihlerinden olan Marifetli Hesap, yılın üçüncü çeyreğinde tasarruf sahiplerinin TL varlıklara yöneliminin artmasıyla büyümesini sürdürdü. Günlük faiz kazanırken her gün anapara ve faizin değerlenmesini sağlayan Marifetli Hesap, TEB şubeleri ve CEPTETEB Marifetli Hesap dijital bankacılık kanalıyla müşterilere hizmet veriyor.

KOSGEB ile ortak destek

TEB İşletme Bankacılığı, Giresun ve Rize illerinde yaşanan sel felaketinden etkilenen işletmelere destek olmak amacıyla; anaparanın banka kaynaklarından, faiz desteğinin ise KOSGEB tarafından karşılandığı KOSGEB Giresun ili ve Rize/Çayeli ilçesi “Acil Destek Kredi Programı”na dahil oldu. Program kapsamında, yaşanan sel felaketinden etkilendiğini belgeleyen firmalar 100 bin TL’ye kadar kredi imkanına ilk 12 ay ödemesiz, geri kalanı üçer aylık eşit taksitlerle 36 ay vadeli olacak şekilde ulaşabilecek.

TEB, girişimcileri desteklemeye devam ediyor

TİM-TEB Girişim Evleri çatısı altında girişimcilerin ve teknoloji firmalarının büyümelerini sağlamak amacıyla yürütülen hızlandırma programları online olarak düzenlenmeye devam etti. Eylül ayında yedi ilde gerçekleştirilen online sunum günlerinde, programlara seçilen 100’e yakın girişimci için Teknoloji Şirketini Hızlandırma Programı içerikleri başlatıldı. Yeni girişimcilerle beraber TİM-TEB Girişim Evi’nin desteklediği teknoloji firma sayısı bine ulaştı.

TEB, yeniden TÜBİTAK BİGG uygulayıcı kuruluşu seçildi

TÜBİTAK’ın Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı kapsamında 2015 yılından bu yana çok sayıda girişimcinin hibe desteğinden yararlanmasına aracılık eden TEB, başarısıyla iki yıl daha uygulayıcı kuruluş olmaya hak kazandı. Beş yıldır programın uygulayıcı kuruluşları arasında yer alan TEB, bugüne kadar 89 girişimcinin yaklaşık 15 milyon TL hibe desteği almasında köprü rol oynadı. TEB, önümüzdeki iki yıl boyunca ülke genelindeki TİM-TEB Girişim Evleri ile teknolojik iş fikri sahibi girişimcilerin BiGG Programı’na başvurularını kabul edecek ve çeşitli desteklerle 200 bin TL hibe desteğinden yararlanmalarını sağlayacak.

TEB’e çok sayıda ödül

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle sektörde öne çıkan TEB, yılın üçüncü çeyreğinde farklı uluslararası organizasyonlar tarafından çok sayıda ödüle layık görüldü.

İnovatif özellikleriyle birlikte ürün ve hizmet zenginliğiyle de ön plana çıkan CEPTETEB, Global Finance’ın düzenlediği En İyi Dijital Banka Ödülleri 2020 kapsamında “En İyi Bireysel Bankacılık Dijital Platformu” ödülünü almaya layık görüldü.

KOBİ, Kurumsal ve İşletme müşterileri için birçok finansal işlemi kolay ve hızlı bir şekilde yapabilme olanağı sunan ticari bankacılık uygulaması CEPTETEB İŞTE, The Asian Banker tarafından düzenlenen Finansal Teknolojilerde İnovasyon Ödülleri kapsamında “En İyi Mobil Bankacılık Uygulaması Ödülü”ne, The Banker Dergisi tarafından düzenlenen Dijital Bankacılıkta İnovasyon Ödülleri kapsamında Mobil kategorisinde ödüle layık görüldü.

International Finance Dergisi’nin düzenlediği International Finance Awards 2020 kapsamında “En Yenilikçi Özel Bankacılık” ödülü TEB Özel Bankacılık’a verildi. TEB Özel Bankacılık, sektörde ilk olan uygulamalarının yanı sıra özellikle yatırım danışmanlığı ve dijital hizmetlerde güncel ihtiyaçlara çözüm üreten yaklaşımının bir sonucu olarak 2018’den bu yana üst üste üç yıl bu ödülü kazanmış oldu.

KOBİ ve kurumsal firmalara yönelik inovatif nakit yönetimi çözümleri ile öne çıkan TEB, Asian Banking and Finance tarafından bir kez daha “Türkiye’de Yılın En İyi Nakit Yönetimi Bankası” seçildi.