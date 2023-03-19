Tahıl ambarı Konya Ovası’nda yağışlarla rekolte beklentisi arttı

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası’nda Şubat ayına kadar yağışların düşük olması kuraklığa kapı aralamıştı. Geçtiğimiz günlerden itibaren zaman zaman etkili olan yağmur yağışlarının devam etmesi durumunda, hububat rekoltesinin geçen yıl yakalanan 2 milyon ton rakamlarını görmesi bekleniyor.

Konya Ovası’nda 38 bin 873 kilometrekare yüzölçümünün yüzde 47’si tarım arazisi olarak kullanılıyor. Ovada 2022 yılı hububat sezonunda, yağışlar hububat ürünlerinde verim ve kalitenin artmasıyla rekolte yaklaşık 2 milyon tonun üzerinde olarak kayıtlara geçti. Bu yıl yağış periyodik raporlarında ise geçen yıla oranla yağışlarda ova genelinde Şubat ayına kadar yüzde 40’lık gibi ciddi oranda düşüş yaşandı. Geçtiğimiz günlerde itibaren zaman zaman etkili olan yağmur yağışı çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

“Yağışlar devam ederse kıraç alanlarda bir problem olacağını düşünmüyoruz”

Yağışlar bu şekilde devam ederse ovada bir problem olmayacağının ifade eden Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, “Konya Ovası’nda geçtiğimiz dönemlerde yağışlarımız azdı. Özellikle kıraç alanlarda bitkilerin çıkışlarında bazı problemler vardı. Geçtiğimiz dönemlerde yağan kar yağışı bu açıklıkları kapatmıştı. Bitkiler tekrardan çıkmıştı, yağışlarla çıkışlar sağlanmıştı kuruda bekleyen bitkilerimiz için. Hububatlar bu dönemde kardeşlenme dönemi sulu alanlarımızda hala bir problemimiz yok ama özellikle kıraç alanlarda üre atım dönemiydi bu dönem. Artık çiftçilerimiz ürelerini atmaya başladılar. Bu yağışlarla beraber yeni çıkan bitkilerin de tekrardan köklerine su inmesi, kardeşlenme dönemine de rahat bir şekilde girmesini sağladı. Ovada şu andaki yağan yağış, tabii Nisan yağışları da önemli ama şu anki yağan yağış ovayı bir nebze de rahatlattı. Şu anda istediğimiz milimetrede yağışlar yağdı. Bundan sonraki dönem de yağışlar meteorolojinin verdiği bilgilerde yağışlar devam edeceği gösteriliyor. İnşallah bu şekilde yağışlar devam ederse özellikle kıraç alanlarda bir problem olacağını düşünmüyoruz. Şu anda bitkilerimiz kardeşlenme döneminde bu dönemde suya gerçekten çok fazla ihtiyaçları var. Şu anki yağan yağışlar da bazı bölgelerimizde kar yağışları oldu. Herhangi bir problem oluşturacak bir durum yok. Yağışların bu şekilde devam ederse ovada bir problem olacağını zannetmiyoruz” dedi.

“Yağışlar hızlı ve sert bir şekilde yağdığı zaman yüze akıntısı oluyor”

Konya ve çevre ilçelerinde devam eden yağmur yağışının sakin olmasının ovadaki ürünlere katkısının fazla olduğunun altını çizen Kırkgöz, “Yağan yağışında şekli çok önemli. Yağışlar hızlı ve sert bir şekilde yağdığı zaman yüze akıntısı dediğimiz akıntılar oluyor ve bu toprağın tavanına inmemesine neden oluyor. Bu yağan yağış çok sakin ve seyrek yağdığı için tabi uzun süre yağması da toprağın kök bölgelerine ve daha aşağılarına yağışın inmesine neden oldu. Yüze akışları olmadı. Bu da bitkiler için ilerleyen dönemlerde toprağın sulu tutma kapasitesini ve toprak altındaki su miktarının artmasına neden oldu. Yani bu tarz yağan yağışlar, bitkilerin ihtiyaçlarını uzun süre karşılayacak” şeklinde konuştu.

“2 milyon tonu yağışlar devam ederse yine yakalarız”

Yağışların devam etmesi durumunda rekoltenin geçen yıl ile aynı rakamlarda olacağını belirten Kırkgöz, “Ovada hububat ekilişi bu yıl geçen yıla oranla bir nebze biraz daha fazla. Çünkü ekim ayında kurak gidince çiftçilerimiz, yeşil mahsulden daha çok hububata yönelmişti. Şu anda ekiliş olarak biraz fazla ekildi. Tabii yağışlar bu şekilde giderse rekoltede herhangi bir düşüklük yaşamayız. Yani geçtiğimiz yıllarda 2 milyon ton civarında bir rekoltemiz olmuştu. Bu yıl da 2 milyon tonu bu şekilde yağışlar devam ederse yine yakalarız diye tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Ovada üretim yapan çiftçiler ise bekledikleri yağışların geldiğini ve bu yağışların devam etmesi halinde ürünlerinde bir zarar olmayacağını ifade etti.