Son Dakika
SON DAKİKA: 'Benzine indirim kapıda'
Genova Petrol Borsası'ndaki satışların hızlanması nedeniyle cuma gece yarısından sonra benzine 1 liranın üzerinde indirim bekleniyor.
Ekonomi 19.05.2022, 14:48
Eğer 21 Mayıs Cumartesi günü geçerli olması beklenen indirim fiyatlara yansırsa benzin fiyatları yeniden 23 TL'nin az da olsa altına gerileyecek.
Güncel akaryakıt fiyatları
İSTANBUL
Benzin: 23,87 TL
Motorin (Mazot): 22,09 TL
LPG: 11,04 TL
ANKARA
Benzin: 23,96 TL
Motorin (Mazot): 22,17 TL
LPG: 11,23 TL
İZMİR
Benzin: 23,99 TL
Motorin (Mazot): 22,14 TL
LPG: 11,04 TL