SOCAR Türkiye’den yenilenebilir enerji alanında iş birliği

SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi, Sabancı Üniversitesi iş birliği yaparak yenilenebilir enerji için önem taşıyan hidrojen (H2) esaslı teknolojilere odaklanıyor.

Türkiye’nin önde gelen endüstriyel holdinglerinden SOCAR Türkiye, yenilenebilir enerji için büyük önem taşıyan hidrojen (H2) esaslı teknolojilerle ilgili çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda 2022 Kasım ayında Sabancı Üniversitesi ile iş birliğine başlayan SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi, ‘Bipolar Membranlı Elektrolizörler ile H2 Üretimi İçin Özgün Anot Geliştirilmesi’ başlıklı Ar-Ge projesini başlattı.

Yapılan açıklamaya göre şirketin ve üniversitenin proje ekipleri, bu proje ile sudan yeşil hidrojen üretimi için katkılı yeni nesil katalizörler içeren özgün elektrotların geliştirilmesini hedefliyor. Ek olarak proje kapsamında hem elektrolizör maliyetinin düşürülmesi ve verimliliğinin artırılması hem de kullanım ömrünün artırılması amaçlanıyor. AB’nin 2050 yılına kadar net sera gazı emisyonlarını sıfırlama ve karbon ayak izini minimuma indirme hedefleri doğrultusunda temiz enerji üretim teknolojilerine ihtiyaç duyuluyor. Bu amaç doğrultusunda en umut vadedici yakıt hidrojen (H2) olarak görülüyor. Şirket ve üniversite işbirliğinde başlayan çalışmalar da bu alanda katkı sağlamayı hedefliyor.