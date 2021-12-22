Şişecam'a İstanbul Marketing Awards'tan 4 ödül

İSTANBUL (AA) - Şişecam'ın cam ev eşyası alanındaki markası Paşabahçe ile sofra ve mutfak eşyaları zinciri Paşabahçe Mağazaları, İstanbul Marketing Awards'tan 4 ödül aldı.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 3'üncü kez düzenlenen ve Türk iş dünyasındaki kurumların, markaların pazarlama süreçlerinin dikkate alındığı İstanbul Marketing Awards ödül töreni, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Şişecam tarafından geliştirilen, Paşabahçe ile cam ev eşyası ürünlerinde kullanılan, cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren V-Block Teknolojisi, İstanbul Marketing Awards'ta "Stars" ödülüne layık görüldü. Paşabahçe ayrıca "Ürün/Hizmet Geliştirme" kategorisinde V-Block Teknolojisi ile "Ambalaj Tasarımı" kategorisinde de Aware Collection ile gold ödülü almaya hak kazanarak İstanbul Marketing Awards'ta 3 kategoriden ödülle döndü.

Paşabahçe Mağazaları ise İstanbul Erenköy'deki ilk deneyim mağazası ile İstanbul Marketing Awards'tan ödül kazandı. Teknolojik altyapısı, zengin ürün gamı ve görsel düzenlemesi ile dikkati çeken Paşabahçe Mağazaları Erenköy Deneyim Mağazası, satış ana kategorisi/satış ortamı bölümü başlığı altında "Görsel Düzenleme, Tasarım ve Teknolojik Uygulamalar" kategorisinde gold ödüle layık görüldü.

Şişecam'ın cam yüzeylerdeki virüs ve bakterilere karşı etkili yüzde 100 yerli özel kaplama teknolojisi V-Block, Paşabahçe ürünleri ile tüketicilerin genel hijyen ihtiyacına çözüm sunuyor.

Paşabahçe'nin çevre dostu Aware Collection ürünleri için de daha önce en az bir kez kullanılmış camlar geri dönüştürülerek doğanın korunmasına katkıda bulunuluyor.

Paşabahçe Mağazaları Erenköy Deneyim Mağazası ise müşterilerin keşfederken, karar verirken, satın alırken ve satın alma sonrasında, kısacası alışveriş sürecinin her anında deneyimlerini hızlı, kolay ve eksiksiz yaşamalarını sağlıyor.



