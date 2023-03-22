Siirt’te doğal gaz için ilk kazma vuruldu

Siirt merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde doğal gaz çalışmaları için ilk kazma vuruldu.

Gökçebağ beldesinde doğal gaz için altyapı çalışmalarına başladıklarını belirten doğal gaz firma yetkilisi Yusuf Demirtaş, doğal gazın beldeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Demirtaş, "Program dahilinde Siirt ve Batman’daki ilçelerimiz ve beldelerimize doğal gaz götürmeyi planlıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Gökçebağ beldemiz. Bugün de ilk kazma açılışını gerçekleştiriyoruz. 2023 yılı içerisinde de Gökçebağ beldesine gaz vermesini planlıyoruz. Doğal ve ekonomik olan doğal gaz hizmetini Gökçebağlılara sunmaktan da gurur duyuruyoruz" dedi.

Törene, Siirt Vali Yardımcısı Muhammed Sait Baytok, siyasi parti temsilcisi, firma yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.