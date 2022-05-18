SGK ödediği ilaçların bedelini faiziyle geri istedi!

Kistik fibrozis (KF) hastaları, hastalığın seyrini tamamen değiştiren ancak henüz Türkiye’de bulunmayan yeni ilaçlara( modülatör) ulaşabilmek için SGK’ya dava açıyor. Hastalardaki genetik mutasyona göre verilen bu ilaç tedavisinin yıllık tutarı 300 bin dolar (yaklaşık 4,6 milyon lira).

Diken'den Mesude Erşan'ın haberine göre ilgili hekim ve hasta dernekleri, ailelerin uğraşına rağmen, SGK hayat kurtaran ve yaşam kalitelerini yükselten bu yeni jenerasyon (moderatörler) ilaçları geri ödeme kapsamına almıyor. Mücadeleyi bırakmayan çok sayıda aile SGK’ya karşı dava açtı. Nitekim moderatör ilaçlara sadece dava açanlar ulaşabiliyor.

Süreç şöyle işliyor: KF hastalarının hekimleri üç ayda bir ilacın kullanılması için rapor yazıyor. Rapor SGK’ya gönderiliyor. SGK, ilaçlar geri ödeme listesinde bulunmadığı için talebi reddediyor. Talepleri reddedilen aileler de SGK’yı dava ediyor.

Dava açan aileler hastaların bir an önce ilaca ulaşabilmesi için mahkemeden tedbir kararı talep ediyor. Bazı hakimler aciliyeti göz önüne alıp tedbir kararını onaylarken, bazıları davanın sonucuna göre ilacın alınmasına hükmediyor.

Tedbir kararı onaylanan hastaların ilaçlarını Türk Eczacılar Birliği ithal ediyor, bedelini ise SGK ödüyor.

Dava devam ederken, SGK da onaylanan tedbir kararlarına itiraz ediyor. Bu itirazı kabul eden hakimler oluyor. Tedbir kararının bozulmasıyla hasta ilaçlarını artık alamıyor. SGK karardan önce karşılanmış tedaviler için de borç çıkarılıyor.

Davalar henüz sonuçlanmadan SGK ailelere gönderdiği tebligatlarla o güne dek ödenen ilaç bedellerini faiziyle geri istiyor. Ailelerden tedavi süresine, döviz kuruna göre değişen tutarlarda borç çıkarılıyor.