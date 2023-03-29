SGK çalışanları için ''fazla mesai'' kararı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai verilecek.



Saatlik 27 TL fazla mesai ücreti yüzde 88 artışla 51 TL’ye çıkarılacak.



2.2 milyon kişi hak kazanmıştı

SGK çalışanları aylık 3 bin TL fazla mesai alırken bu rakam 6 bin TL’nin üzerine çıkacak. EYT düzenlemesinin yasalaşması sonrası 2,2 milyon kişi emeklilik hakkı kazanmıştı.



Son gün 31 Mart

EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları devam ediyor. İlk aylıklar nisan ayında hesaplara yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur'luların nisanda aylık almaları için en geç 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.