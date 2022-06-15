Sevinsek mi, üzülsek mi... 'Benzine indirim, motorine zam'

'2.60 TL'lik zam iddiasını EPGİS yalanlamıştı'

Önceki gün Motorine 2,60 TL zam geleceği ve motorinin zam rekoru kıran benzini de geride bırakacağı öne sürülmüştü. Ancak Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) bu iddiayı yalanladı. EPGİS'in resmi Twitter sayfasından "zorunlu bilgilendirme" başlığıyla yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır. Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur. Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır" denildi. Twitter'dan yapılan açıklamada, "Bugün için anılan bilgilere itibar edilmemesini ve ilgili kurumdan bu yönde yayın yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunmasını bekliyoruz" ifadesi yer almıştı.

'Zam hangi aralıklarla oldu?'

Son dönemde akaryakıt fiyatları üst üste zamlandı. 27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş, 28 Mayıs tarihinde benzine 70 kuruş, motorine 97 kuruş, 2 Haziran tarihinde benzine 1 lira 22 kuruş, motorine 1 lira 49 kuruş, 8 Haziran tarihinde ise motorine 1 lira 95 kuruş zam gelmişti.