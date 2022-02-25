Son Dakika
Rusya Ukrayna savaşı sonrası doğalgaz fiyatlarına zam kapıda!
Rusya Enerji Bakanlığı, "Türkiye'ye gaz teminatında Ukrayna'daki durum nedeniyle bir sorun söz konusu değil ancak fiyatlarda artış olabilir" açıklaması yaptı.
Ekonomi 25.02.2022, 10:49
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından Rusya Enerji Bakanlığı'ndan Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Bakanlık savaşın gaz teminatı etkilemeyeceğini ama fiyatları etkileyebileceğini kaydetti.
Açıklama şöyle:
"Türkiye'ye gaz teminatında Ukrayna'daki durum nedeniyle bir sorun söz konusu değil ancak fiyatlarda artış olabilir" (haber3)