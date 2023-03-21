Ramazan telaşı başladı, güvece rağbet arttı

Ramazan’a çok az bir süre kala Trabzon’da tezgahlarda yerini alan güveçlere bugünlerde ilgi artmaya başladı.

Güveç satıcılarından Mustafa Kaya, Ramazan’a sayılı günler kala güvece olan ilginin arttığını belirterek fiyatının da büyüklüğüne göre 70-400 TL arasında değiştiğini belirtti.

Kültürümüzde güvecin sadece Ramazan’a özel olduğunu hatırlatan Kaya, “Bu günlerde güveçlerimiz rağbet görüyor. Aslında sadece Ramazan’da değil yıl boyu görmesi gerekir. Güveç sağlıktır, lezzettir. Bizim kültürümüzde sadece Ramazan’a özel bir durum. Tezgâhımızda yıl boyu güveç satıyoruz. Güveçlerimiz orijinal el yapımı Nevşehir Avanos’ta imal ediliyor. Güveçleri yanmış, yağlanmış hazır bir şekilde satıyoruz, satın alanlar sadece sıcak su ile yıkayıp yemek yapabilecek. Fiyatlarımız 8-10 kişilik 130 TL, 4-5 kişilik güveç 100 TL, 15 kişilik güveç 160 TL. Güveç satışlarımız eskiye göre azaldı diyebiliriz. En ucuzu 70 TL, en pahalısı 350-400 TL arasında değişiyor. Ramazan bereket ayı umutların yeşerdiği bir ay olduğu için biz de bekliyoruz” dedi.