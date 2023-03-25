Ramazan geldi, balık fiyatları düştü

İzmir’de balık almak isteyenlerin uğrak noktası olan Havra Sokağı’nda balık fiyatları düştü. Geçen haftalarda 80 liraya satılan sardalye, hamsi ve istavritin kilosunu, bu hafta 35-50 liraya almak mümkün.

Ramazan ayının başlamasının ardından İzmirli vatandaşlar alışveriş yapmak için tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı mesken tuttu. Kemeraltı’nda bulunan Havra Sokağı da balık tezgahlarının yoğunlukta olduğu bir bölge olarak biliniyor. İftarda balık yemek isteyenlerin tercihi olan sokakta balık fiyatları da düşmüş durumda. Geçen haftalarda kilosu 80 liraya satılan bazı balıklar, bu hafta 35 liradan satışa sunuluyor.

“Fiyatlar iyi, işler durgun”

Balıkçı Cebrail Bekiroğlu, “Balık fiyatlarında Ramazan ayının başlamasıyla beraber çok büyük bir düşüş yaşandı. İstavrit, hamsi, 35 liradan satılıyor. Bu balıklar geçen hafta 80 liraydı. Sardalyeyi de 50 liradan satıyoruz. Bu fiyatların 15 Nisan’a kadar bu şekilde olacağını tahmin ediyoruz. Poyraz olduğunda balık az çıkar ve fiyatlar yükselir. Şu an hava iyi gidiyor. Bu güzel hava Ramazan ile de birleşince fiyatlar oldukça düştü. Ramazan ayının ilk günlerinde balıktan biraz uzaklaşılıyor ama bir hafta içinde satışların yükseleceğini düşünüyorum” dedi.

Kenan Peker isimli balıkçı da “Balık fiyatları şu ara çok iyi. 35 liraya hamsi satıyoruz. Ramazan geldi, fiyatlar düştü. Av yasağı olmadan vatandaşların balığa yönelmesi lazım. Fiyatlar çok uygun ama işler durgun” diye konuştu.

Asım Özgöçmez isimli vatandaş ise “Pahalı balıklar var ama bizim alacağımız balıklar uygun fiyatlı. Hamsinin kilosu geçen haftalarda 80 liraydı. Ben şimdi 50 liraya aldım. İftarda balık yiyeceğiz” sözlerine yer verdi.