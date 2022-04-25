Ramazan Bayramı ve arefe günü köprü ve otoyollar ücretsiz mi?
Bayrama günler kala bayramlaşmak için aileleriyle vakit geçirmek ve şehir değiştirmek isteyenler Ramazan Bayramı ve arefe günü köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı merak ediyor. Peki bayram ve arefe gününde köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte detaylar...
Geçtiğimiz yıllarda köprü ve otoyollar ücretsizdi fakat bu yıl için henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Otoyol ve köprü geçişlerinin bu bayramda da ücretsiz olması bekleniyor.
2022 GÜNCEL KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ ŞU ŞEKİLDE:
KUZEY MARMARA OTOYOLU
En kısa mesafe ücreti 39 TL
En uzun mesafe ücreti ise 284,5 TL
KÖPRÜLER
15 Temmuz Şehitler Köprüsü tek geçiş ücreti: 8.25 TL gidiş geliş: 16.50 TL
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek geçiş ücreti: 8.25 TL gidiş geliş: 16.50 TL
Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti: 19 TL
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ
Otomobil: 184,5 TL
Motosikletler 129 TL
Minibüs ve ticari araçlar: 295 TL
Otobüsler: 350 TL
Kamyonlar:464,5 TL
Tırlar: 585 TL
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ
Minibüsler: 250 TL
Yolcu otobüsleri: 450 TL
Kamyonlar: 500 TL
TIR'lar: 950 TL
Motosikletler: 50 TL
Hem köprü hem de otoyolu tamamen kullanan bir otomobil 272,50 lira ücret ödemesi gerekiyor.