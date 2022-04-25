Ramazan Bayramı ve arefe günü köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

Geçtiğimiz yıllarda köprü ve otoyollar ücretsizdi fakat bu yıl için henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Otoyol ve köprü geçişlerinin bu bayramda da ücretsiz olması bekleniyor.



2022 GÜNCEL KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ ŞU ŞEKİLDE:

KUZEY MARMARA OTOYOLU



En kısa mesafe ücreti 39 TL

En uzun mesafe ücreti ise 284,5 TL

KÖPRÜLER



15 Temmuz Şehitler Köprüsü tek geçiş ücreti: 8.25 TL gidiş geliş: 16.50 TL

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek geçiş ücreti: 8.25 TL gidiş geliş: 16.50 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti: 19 TL

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ



Otomobil: 184,5 TL

Motosikletler 129 TL

Minibüs ve ticari araçlar: 295 TL

Otobüsler: 350 TL

Kamyonlar:464,5 TL

Tırlar: 585 TL

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ



Minibüsler: 250 TL

Yolcu otobüsleri: 450 TL

Kamyonlar: 500 TL

TIR'lar: 950 TL

Motosikletler: 50 TL

Hem köprü hem de otoyolu tamamen kullanan bir otomobil 272,50 lira ücret ödemesi gerekiyor.