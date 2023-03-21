Ramazan ayında çupra ve somona rağbet bekleniyor

Zonguldak’ta balıkçı Zeki Beybeyoğlu, Ramazan ayında vatandaşların somun ve çupraya rağbet beklediklerini söyledi.

Zonguldak’ta Ramazan ayına sayı günler kala, vatandaşlar balıklara ilgi göstermeye devam ediyor. Tezgahlarda, Somon Kg 140 TL, İstavrit Kg 100 TL, Mezgit Kg 70 TL , Çupra Kg 75 TL ve Kg’su 50 TL’den alıcı buluyor. Esnaf Zeki Beybeyoğlu, Ramazan ayında vatandaşların, somon ve çuprayı tercih edebileceğini söyleyerek şöyle dedi:

“Öncelikle bütün Müslümanların Ramazan ayını kutluyorum. Bizde her gün balık var. Balık sezonunun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Ramazan ayında insanların damak tadı nasıl olur bilemiyorum. Bizde her gün taze balık var. Mevsimin son gününe kadar İstavrit mezgit var. Somon olsun, çupra olsun insanlar bunu tercih ediyor. Levrek balığımız da var. Herkesin damak tadı başka” dedi.

Sezonun bol geçtiğini ifade eden Beybeyoğlu, “Sezon bu sene bol geçti. Palamut balığı çok bol oldu. Bu sene Türkiye’ye Zonguldak baktı. Hamsi çok olmadı. Beklendiğimizden az oldu. Onların dışında mezgit İstavrit her zaman var” diye konuştu.