Özgener’den yeni kabine değerlendirmesi

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Yoğun geçen seçim sürecinin sona ermesiyle birlikte artık tüm odağımızı ekonomiye çevirmemiz ve ülke olarak sahip olduğumuz büyük potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeyi hedeflememiz gerektiği kanaatindeyim" dedi.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabineye ilişkin değerlendirmede bulundu. Yeni kabinenin İzmir’e ve Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyen Özgener, "Önümüzdeki süreçte, kentimize katma değer sağlamak için oda ve borsalar olarak geliştirdiğimiz projelerimize, yeni bakanlarımızın da katkılarıyla ivme kazandırmak önceliklerimiz arasında olacak. Daha önce de belirttiğim gibi yoğun geçen seçim sürecinin sona ermesiyle birlikte artık tüm odağımızı ekonomiye çevirmemiz ve ülke olarak sahip olduğumuz büyük potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeyi hedeflememiz gerektiği kanaatindeyim" diye konuştu.

"Kuvvetli ve istikrarlı büyüme"

"İş dünyası olarak reel sektörü ve topyekun kalkınmayı desteklemesini umduğumuz yeni dönem ekonomi politikalarının açıklanmasını beklediğimiz bu süreçte, ülkemizin yeni kurulan kabine ile birlikte makroekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme hedefine daha hızlı ilerleyeceğine inanıyorum" diyen Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her zaman olduğu gibi bu süreçte de iş dünyası olarak daha çok üreten ve istihdam sağlayan, katma değeri yüksek ihracat yapan güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte ülkemizin kuvvetli ve istikrarlı bir büyümeyi yakalayabilmesi için önerilerimizi iletmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.