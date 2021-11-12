OPET, Türkiye'nin

ANKARA (AA) - OPET, Mediacat Dergisi'nin Ipsos Araştırma Şirketi işbirliği ile gerçekleştirdiği Lovemarks (Aşkla Bağlanılan Markalar) araştırmasında "Türkiye'nin Aşkla Bağlandığı Akaryakıt Markası" seçildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, OPET araştırma kapsamında akaryakıt sektörünün değerlendirilmeye başlamasından bu yana 6'ncı kez üst üste bu ödülü aldı.

Bu yıl 14'üncü kez düzenlenen araştırmada, markaların zihin payı, duygusal yakınlık derecesi, beklenti ve ihtiyaçları karşılama düzeyi ile asla bırakılamayacak kadar sevilip sevilmediği ölçüldü.

Brand Week İstanbul kapsamında düzenlenen törende ödül OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca'ya verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ağca, istasyonlarda yüksek kaliteli ürünler ve fark yaratan uygulamalarla en üstün hizmeti sunmaya odaklandıklarını belirterek, "İstasyonlarımızı, yolculuk sırasında her türlü ihtiyacın kolay, kaliteli ve sorunsuz bir şekilde giderilebileceği uğrak noktaları haline getiriyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizi ise işimizin bir parçası olarak görüyor, aynı mükemmeliyetçi yaklaşım ve özveri ile toplumsal kalkınmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



