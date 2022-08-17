Motorine zam, benzine indirim kapıda!

MOTORİNE 76 KURUŞ ZAM, BENZİNE 83 KURUŞ İNDİRİM

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatında benzinde 83 kuruş indirim, motorinde 76 kuruş zam bekleniyor.

İPTAL EDİLEBİLİR

Petrol ve ürün fiyatlarındaki gün içi gelişmelere göre motorindeki zammın iptal edilebileceği de belirtiliyor.

YENİ FİYATLAR ŞU ŞEKİLDE:

Benzine bu gece indirim gelmesi durumunda litre fiyatı İstanbul’da 20,33 TL’ye, Ankara’da 20,46 TL’ye, İzmir’de 20,45 TL’ye gerileyecek.

Motorine bu gece zam gelmesi durumunda litre fiyatı İstanbul’da 23,94 TL’ye, Ankara’da 24,05 TL’ye, İzmir’de 24,07 TL’ye yükselecek.

Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatı İstanbul’da 21,16 TL, Ankara’da 21,29 TL, İzmir’de 21,28 TL seviyesinde bulunuyor. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 23,18 TL, Ankara’da 23,29 TL, İzmir’de 23,31 TL seviyesinde bulunuyor.