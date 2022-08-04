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Motorine ve benzine aynı anda indirim geliyor!
Edinilen bilgiye göre, motorine ve benzine eş zamanlı indirim geliyor. İndirimlerin, 5 Ağustos itibarı ile geçerli olacağı belirtiliyor. Buna göre, benzinde 1.05 TL, motorinde ise 75 kuruş indirim bekleniyor.
Ekonomi 04.08.2022, 17:10
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 4 AĞUSTOS 2022
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,25
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,50 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,24 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24,47 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,35 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 22,36 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 24,59 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı 22,38 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 24,60TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL