Motorine büyük indirim geliyor

2023 yılının başında yaşadığı sert düşüş sonrasında önce yeniden 90 dolara doğru hareketlenen ancak ardından tekrar düşüşe geçen brent petrol fiyatları sonrasında akaryakıt fiyatları yeniden değişti. Mart ayına zamla başlayan akaryakıt fiyatlarında motorine dün itibariyle 71 kuruşluk da olsa bir indirim gelmişti.

Ancak Brent petroldeki aşağı yönlü hareket sürünce motorin fiyatlarına bir indirim daha göründü. Buna göre yarından ( 17 Mart Cuma ) itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 TL 32 Kr'luk indirim gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

İstanbul

Benzin fiyatı: 20,50 TL

Motorin fiyatı: 20,86 TL

LPG fiyatı: 12,07 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 20,88 TL

Motorin fiyatı: 21,28 TL

LPG fiyatı: 12,26 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,87 TL

Motorin fiyatı: 21,36 TL

LPG fiyatı: 11,95 TL

Deprem bölgesinde akaryakıt fiyatları

Adana

Benzin fiyatı: 21,16 TL

Motorin fiyatı: 21,56 TL

LPG fiyatı: 11,67 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 21,24 TL

Motorin fiyatı: 21,70 TL

LPG fiyatı: 11,68 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 21,52 TL

Motorin fiyatı: 22 TL

LPG fiyatı: 11,49 TL

Gaziantep

Benzin fiyatı: 21,25 TL

Motorin fiyatı: 21,72 TL

LPG fiyatı: 11,58 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 21,11 TL

Motorin fiyatı: 21,57 TL

LPG fiyatı: 11,64 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 21,18 TL

Motorin fiyatı: 21,69 TL

LPG fiyatı: 11,79 TL

Kilis

Benzin fiyatı: 21,10TL

Motorin fiyatı: 21,57 TL

LPG fiyatı: 11,56 TL

Malatya

Benzin fiyatı: 21,20 TL

Motorin fiyatı: 21,68 TL

LPG fiyatı: 11,49 TL

Osmaniye

Benzin fiyatı: 21,09 TL

Motorin fiyatı: 21,55 TL

LPG fiyatı: 11,85 TL

Şanlıurfa

Benzin fiyatı: 21,23 TL

Motorin fiyatı: 21,72 TL

LPG fiyatı: 11,98 TL