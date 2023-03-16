Motorine büyük indirim geliyor
Brent petrol fiyatlarının 75 doların altına inmesinin etkisiyle motorin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olacak şekilde büyük bir indirim gelmesi bekleniyor.
2023 yılının başında yaşadığı sert düşüş sonrasında önce yeniden 90 dolara doğru hareketlenen ancak ardından tekrar düşüşe geçen brent petrol fiyatları sonrasında akaryakıt fiyatları yeniden değişti. Mart ayına zamla başlayan akaryakıt fiyatlarında motorine dün itibariyle 71 kuruşluk da olsa bir indirim gelmişti.
Ancak Brent petroldeki aşağı yönlü hareket sürünce motorin fiyatlarına bir indirim daha göründü. Buna göre yarından ( 17 Mart Cuma ) itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 TL 32 Kr'luk indirim gelmesi bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:
İstanbul
Benzin fiyatı: 20,50 TL
Motorin fiyatı: 20,86 TL
LPG fiyatı: 12,07 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 20,88 TL
Motorin fiyatı: 21,28 TL
LPG fiyatı: 12,26 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 20,87 TL
Motorin fiyatı: 21,36 TL
LPG fiyatı: 11,95 TL
Deprem bölgesinde akaryakıt fiyatları
Adana
Benzin fiyatı: 21,16 TL
Motorin fiyatı: 21,56 TL
LPG fiyatı: 11,67 TL
Adıyaman
Benzin fiyatı: 21,24 TL
Motorin fiyatı: 21,70 TL
LPG fiyatı: 11,68 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 21,52 TL
Motorin fiyatı: 22 TL
LPG fiyatı: 11,49 TL
Gaziantep
Benzin fiyatı: 21,25 TL
Motorin fiyatı: 21,72 TL
LPG fiyatı: 11,58 TL
Hatay
Benzin fiyatı: 21,11 TL
Motorin fiyatı: 21,57 TL
LPG fiyatı: 11,64 TL
Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 21,18 TL
Motorin fiyatı: 21,69 TL
LPG fiyatı: 11,79 TL
Kilis
Benzin fiyatı: 21,10TL
Motorin fiyatı: 21,57 TL
LPG fiyatı: 11,56 TL
Malatya
Benzin fiyatı: 21,20 TL
Motorin fiyatı: 21,68 TL
LPG fiyatı: 11,49 TL
Osmaniye
Benzin fiyatı: 21,09 TL
Motorin fiyatı: 21,55 TL
LPG fiyatı: 11,85 TL
Şanlıurfa
Benzin fiyatı: 21,23 TL
Motorin fiyatı: 21,72 TL
LPG fiyatı: 11,98 TL